ʻEpekema a me ka ʻImi ʻana: ʻIke ʻana i nā Horizon Hou

Ua hoʻokokoke mau ka ʻepekema a me ka ʻimi ʻana iā mākou i ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea pohihihi o ka honua a me ka hoʻokau ʻana i nā palena o ka ʻike kanaka. Ma o ka ʻimi mau ʻana i ka ʻike, ua ʻike ka poʻe ʻepekema a me nā mea ʻimi i nā ʻike kupaianaha e pili ana i ko mākou honua a me ke ao holoʻokoʻa.

I nā makahiki i hala iho nei, ua wehe ka holomua o ka ʻenehana i nā ala hou no ka ʻimi ʻepekema. Mai ka ʻimi ʻana i ke kai hohonu a hiki i nā mikiona lewa, ua ʻae kēia mau ʻepekema ʻepekema iā mākou e ʻimi i nā ʻāina i ʻike ʻole ʻia a wehe i nā mea kupanaha huna.

ʻO kekahi laʻana ʻo ia ka ʻimi ʻana i ke kai hohonu. Ua hoʻohana ka poʻe ʻepekema i nā kaʻa ma lalo o ka wai a me nā submersible hana mamao e hoʻokele i ka hohonu o ka moana a e aʻo i kona ʻano kaiaola. Ua hōʻike kēia mau mikiona i nā mea kupanaha a me nā mea i ʻike mua ʻole ʻia e mākou, e hoʻomālamalama ana i ka pūnaewele paʻakikī o ke ola e noho nei ma lalo o nā nalu.

Pēlā nō, ua hoʻonui ka ʻimi ākea i ko mākou ʻike no ke ao holoʻokoʻa. Ma o nā mikionali e like me Mars Rover a me ka Hubble Space Telescope, ua hiki i nā kānaka ʻepekema ke hopu i nā kiʻi kupanaha a hōʻiliʻili i nā ʻikepili waiwai e pili ana i nā hōkūhele mamao, nā hōkū, a me nā galaxies. Ua hoʻonui kēia mau mea i ʻike ʻia i ka honua i ko mākou ʻike ʻana i ka honua a hāpai i nā nīnau hou e pili ana i ke kumu o ke ola a me nā mea hiki ke ola extraterrestrial.

ʻO ka makewai i ka ʻike a me ka hoʻoikaika ʻana i ka ʻimi ʻana, ʻo ia nā mea koʻikoʻi o ka ʻimi ʻepekema. Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻokau ʻana i nā palena o ko mākou ʻike, e kū mai nā manawa hou no ka ʻimi ʻana a me ka ʻike. Inā ma o ka holomua ʻana i ka ʻenehana a i ʻole ka makemake e ʻimi i nā ʻāina ʻike ʻole ʻia, e hui mau loa ka ʻepekema a me ka ʻimi ʻana i kā mākou ʻimi ʻike.