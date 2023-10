ʻO ka ua ʻo Orionid Meteor e hoʻomālamalama i ka lani

ʻO ka ua ʻo Orionid meteor, i hoʻomaka ma ʻOkakopa 2 a e hoʻomau ʻia a hiki i Nowemapa 7, ua hoʻonohonoho ʻia e piʻi i ka Pōʻaono. ʻOiai ʻo ke ʻano maikaʻi ʻole o ka wā ma UK hiki ke keʻakeʻa i ka ʻike, hiki i nā skygazers ma nā wahi ʻē aʻe o ka honua ke ʻike i kēia hiʻohiʻona astronomical. No loko mai ka ʻōpala i waiho ʻia e ke kometa a Halley, kekahi o nā kometa kaulana loa i ka mōʻaukala. Ke kaʻapuni nei ka comet i ka Lā, hemo nā ʻāpana liʻiliʻi, a lilo i ala o ka lepo a me ka hau. Ke komo kēia mau koena i ka lewa o ka Honua me ka wikiwiki o 41 mau mile i kēlā me kēia kekona, ua wela lākou ma muli o ke kuʻi ʻana, e hana ana i nā kaha o ka mālamalama.

He wahi koʻikoʻi kēia ʻauheʻe meteor ma ka kalena hanana hanana makahiki. Ua wehewehe ʻo Kauka Minjae Kim, he physicist mai ke Kulanui o Warwick, he manawa kūʻokoʻa ia no ka poʻe i nele i ka manawa e ʻike ai i ka comet o Halley. ʻOiai ʻo ka comet ponoʻī e hala i ka Honua i kēlā me kēia 75-76 mau makahiki, hiki mai ka ua ʻo Orionid meteor i kēlā me kēia makahiki, e hāʻawi ana i kahi uku no ka poʻe i ʻike ʻole i ke ʻano o ka comet. Ua kapa ʻia ka ua ʻo Meteor ma muli o ka hui hōkū a lākou i manaʻo ʻia ai, a ma ke ʻano o nā Orionids, ʻike ʻia lākou mai ka ʻaoʻao o Orion.

No ka nānā ʻana i ka ua ʻo Orionid meteor, ʻo ka manawa maikaʻi loa ma waena o ke aumoe a me ka puka ʻana o ka lā i ka Pōʻaono, ʻOkakopa 21. Hiki ke ʻike ʻia kēia hanana mai ka ʻaoʻao ʻākau a me ka hema, akā ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻike ma ka lani mālamalama. Manaʻo ʻia e ʻimi i kahi wahi ʻeleʻele i waho me ka liʻiliʻi o ka pollution māmā. E ʻike ʻia nā meteors ma ka lewa holoʻokoʻa, no laila ke koho ʻana i kahi ākea ākea e hiki ai ke nānā pono i ka hōʻike lani. ʻOiai ʻaʻole hiki ke ʻike ʻia ka manawa o nā meteors i ka lani, he pāʻani kali paha ia. ʻO ka lawe ʻana i nā mea inu a me nā meaʻai hiki ke hoʻonui i ka ʻike.

Inā ʻaʻole hiki iā ʻoe ke ʻike i ka ua meteor ma ka Pōʻaono, e loaʻa mau ana nā manawa e ʻike ai iā ia ma kona pae kiʻekiʻe a hiki i ka lā 28 ʻOkakopa.

Nā kumu: BBC News