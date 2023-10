ʻO nā Orionids: He ua ʻo Meteor Kūlana

ʻO ka wai meteor Orionids, kekahi o nā ua meteor kaulana a hilinaʻi loa, he mea ʻike maka. Inā ʻoe i noʻonoʻo e pili ana i kēlā mau hōkū pana i ka lewa pō, he mea nui e ʻike ʻaʻole lākou he mau hōkū maoli, akā ʻo nā meteoroids, ʻo ia nā pōhaku e hele ana i ka lewa. Hiki i kēia mau meteoroids ke ʻokoʻa mai ka ʻiliʻili liʻiliʻi a me ke one a hiki i nā mea nui.

I ka neʻe ʻana o ka Honua ma kona ʻōpuni a puni ka Lā, hiki i kekahi manawa ke holo i loko o kēia mau meteoroids ma ka manawa kūpono. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ma kahi o 48 tons o nā mea mai ka lewa i pā i ka Honua i kēlā me kēia lā. Ke komo kēia mau meteoro i ka lewa o ka Honua, lilo lākou i meteoro. ʻO nā Orionids, me ka wikiwiki ma kahi o 61 km / s, ke ahi ma nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe, e hana ana i nā ʻōlinolino o ka lewa i ʻike ʻia no ka manawa pōkole.

ʻAʻole ʻike ʻia nā ua meteoro e like me nā Orionids me nā meteoroids. Hana ʻia ia mau mea i ka wā e hele ai ka Honua ma nā ʻāpana ʻoi aku o nā ʻōpala ākea i waiho ʻia e nā kometa i ko lākou huakaʻi a puni ka Lā. Hana ʻia nā Comets me nā mea ʻuʻuku i hoʻopaʻa ʻia e nā kinoea maloʻo, a i ka wā e hālāwai ai ka Honua i kēia ʻōpala, loaʻa ia i kahi hōʻike kupanaha o nā meteors e kahe ana ma ka lewa.

ʻO ka Orionids, ʻoi aku ka hoihoi, no ka mea, pili lākou i ka comet o Halley. ʻO ka comet o Halley, ka mea e hoʻopiha ai i kahi orbit i kēlā me kēia 75 makahiki, e waiho ana ma hope o ke ala o nā ʻōpala i ka wā e huli ai kona hau i ke kinoea ke hoʻokokoke ʻo ia i ka Lā. Ke hele ka Honua i kēia ʻōpala, ʻike mākou i ka ua ʻo Orionids meteor.

No ka leʻaleʻa i nā ua meteor e like me nā Orionids, ʻaʻohe mea pono e pono ai. Eia naʻe, he mea nui e koho i ka manawa kūpono a me kahi. Ua kapa ʻia ka ua ʻo Meteor ma muli o nā constellations, e hōʻike ana i ke ala e komo ai nā meteors i ko mākou lewa. No nā Orionids, aia ka ʻālohilohi ma ka hui o Orion, ma ka ʻaoʻao hema hema o kona poʻohiwi. ʻO ka manawa ʻoi loa o ka pō e nānā i nā Orionids ʻo ia ka hapa lua.

Hoʻomaka ka Orionids i ka hoʻomaka ʻana o ʻOkakopa a pau i ka hoʻomaka ʻana o Nowemapa, me ka piʻi ʻana ma ka 21-22 ʻOkakopa 2023. I ka wā o ka piko, hiki iā ʻoe ke manaʻo e ʻike i ka awelika o 40-70 meteors i kēlā me kēia hola. Hiki i ka pollution māmā ke keʻakeʻa i ka ʻike, no laila, pono ke ʻimi ʻana i kahi mamao mai nā kukui mālamalama. Eia kekahi, ʻo ka ʻae ʻana i kou mau maka e hoʻololi i ka pōʻeleʻele no 20 a 30 mau minuke he mea koʻikoʻi ia no ka ʻike ʻana i nā meteors nāwaliwali loa.

He hana kupanaha ka nānā ʻana i ka Meteor e hiki ai iā ʻoe ke hele i waho o kāu hana maʻamau a hoʻopili me ke ao holoʻokoʻa. Pono ia i ka hoʻomanawanui, a me ke ʻano o ka mālie a me ka ʻike o kou puni. No laila, e hopu i ka mea inu mehana, e ʻimi i kahi ʻoluʻolu, a e hauʻoli i ka hōʻike kupanaha o ka wai meteor Orionids.

Nā wehewehena:

– Meteoroid: Nā pōhaku e hele ana ma ka lewa.

– Meteor: He meteoroid i komo i ka lewa o ka Honua a e wela ana.

- Meteor Shower: He hanana lani kahi e ʻike ʻia ai nā meteors he nui mai ka mālamalama like.

– Komeka: He pōlele hau lepo i hana ʻia me nā mea ʻala i hoʻopaʻa ʻia e nā kinoea hau.

- Radiant: ʻO ka lae i ka lewa kahi i puka mai ai nā meteors o ka ua meteor.

