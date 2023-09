Comet C/2023 P1 Nishimura: He Hana Lani Kakaikahi

Ua lilo ka comet C/2023 P1 Nishimura i mea kamaʻilio o ke kaona ma waena o nā hōkū hōkū ma ka ʻĀkau ʻĀkau. Ua hopu ʻia kēia hanana lani i ka manaʻo o ka poʻe he nui ma muli o kona laʻa a me ka manawa kū hoʻokahi e ʻike i kona nani.

Manaʻo ʻia ka poʻe Stargazer mai nā kihi a pau o ka honua e ʻike i kēia pōlele hau auwana ma mua o ka nalo ʻana no nā makahiki he 400 e hiki mai ana. ʻO ka huelo nani o ka comet a me kona ʻike ʻana i ka lewa pō, ua kāhāhā ka poʻe kilo hōkū a me nā mea nānā lewa.

ʻO Comets, i kapa pinepine ʻia ʻo "nā pōlele hau lepo," he kino honua i haku ʻia me ka hau, ka lepo, a me ke kinoea. Ua manaʻo ʻia mai nā ʻāpana o waho o ka ʻōnaehana solar, me ko lākou helehelena kokoke i ka Honua e kū wale ana.

ʻO ka hele ʻana o ka comet C/2023 P1 Nishimura ma kahi kokoke i ko mākou honua he hanana cosmological laha loa e hāʻawi i nā ʻepekema i kahi manawa e aʻo pono ai i kēia mau mea lani. Ma ke kālailai ʻana i ke ʻano o ka huelo kometa a me kona launa pū ʻana me ka makani lā, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa ka ʻike i ke kumu a me ka ulu ʻana o nā comets.

Hiki ke nānā ʻia ka comet me ka hoʻohana ʻana i nā telescopes a i ʻole ka binoculars. Manaʻo ʻia ʻo Stargazers e ʻimi i kahi mamao mai nā kukui kukui o ke kūlanakauhale, ʻoi aku ka maikaʻi me ka ʻike maopopo o ka lewa. Eia hou, he mea nui e ʻimi i ka palapala hoku a i ʻole ka polokalamu kelepona e ʻimi pono ai i ka comet.

ʻOiai ʻike ʻia ka comet C/2023 P1 Nishimura e ka maka ʻōlohelohe, ʻo ka hopu ʻana i kona nani ma o ke kiʻi ʻana he mea maikaʻi loa ia. Ke hoʻohana nei i kahi pahupaʻikiʻi me kahi hoʻonohonoho hōʻike lōʻihi a me kahi tripod, hiki i nā mea paʻi kiʻi ke hopu i ke ʻano o kēia hanana lani laha.

He mea hoʻomanaʻo ka comet C/2023 P1 Nishimura i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa a me ke ʻano pōkole o nā hanana lani. No laila, e hopu i kēia manawa hoʻokahi i loko o ke ola a e kahaha i ka nani o kēia pōlele hau auwana ma mua o ka nalo ʻana no nā kenekulia e hiki mai ana.

