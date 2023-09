He Makana Kosmic Rare: Hele ʻo Comet Nishimura i ka Honua

He comet hou i ʻike ʻia ʻo C/2023 P1 a i ʻole “Nishimura” ke hele nei ma mua o ka Honua i kēia pule, e hōʻailona ana i kāna kipa mua ʻana ma kahi o 400 mau makahiki. ʻIke ʻia ka comet ʻōmaʻomaʻo i ka lani ma mua o ka wanaʻao a e ʻoi aku ka mālamalama i ka hopena pule. ʻO ka mea maikaʻi loa ʻo ia ke ʻike ʻia me ka ʻole o ka telescope a i ʻole ka binoculars.

No ka ʻike maka ʻana i ka comet Nishimura ma ka ʻĀpana ʻĀkau, pono e ala ka poʻe nānā i ka wanaʻao a i ʻole ke ala pō. Ma ka la 10 o Sepatemaba, e ala ana ia ma ka hora 5 o ke kakahiaka o kela a me keia kakahiaka, me ka ike kokoke i ka puka ana o ka la. ʻO ka pō maikaʻi loa e ʻike iā Nishimura ma kahi kokoke i Sepatemaba 12 i ka manawa he 78 miliona mau mile ka mamao mai ka Honua.

No ka huli ʻana i ka comet, e ʻimi i ke ʻano ʻokikiwi o ka hui Leo o ka Liona ma luna o ka ʻaoʻao hikina-akau hikina ma mua o ka puka ʻana o ka lā. E ʻike ʻia ʻo Nishimura ma kahi kokoke i ka honua Venus. I ka hala ʻana o nā lā, ʻoi aku ka pōkole o ka puka aniani ʻike, a e emi iho ke kometa ma ka ʻaoʻao a hiki i ka uhi ʻia ʻana o ka lā i ka lā 17 o Kepakemapa.

ʻO kēia hanana kakaʻikahi he manawa manawa hoʻokahi i ke ola. Inā hala ʻoe i ka ʻike ʻana i ka comet Nishimura i kēia manawa, pono ʻoe e kali a hiki i 2435 no kona hoʻi ʻana mai, me ka manaʻo ʻaʻole i luku ʻia e ka huki ʻumekaumaha o ka lā ma mua o ia manawa.

Ma ke ʻano o ka ʻike maka, pono e ʻike ʻia ʻo Nishimura me ka maka ʻōlohelohe i ka lani mālamalama a pouli. Eia naʻe, ʻaʻole ʻike ʻia ma lalo o nā kūlana maikaʻi loa. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka binoculars, ke telescope, a i ʻole ke kāmeʻa i hoʻolālā ʻia no ka astronomy e loaʻa i nā hopena maikaʻi aʻe. Me ka lako pono, hiki iā ʻoe ke ʻike i ka ʻeleʻele ʻōmaʻomaʻo o ka comet a i ʻole e hopu i kona huelo lōʻihi ma ke kiʻi ʻike lōʻihi.

Ua ʻike ʻia ka comet e Hideo Nishimura, he kilo kilo hoʻomaka nāna i kiʻi i kāna kiʻi mua ma ʻAukake 11, 2023. Me ka hoʻohana ʻana i ka pahupaʻikiʻi kikohoʻe mea kūʻai aku me kahi hoʻonohonoho hoʻolaha 30 kekona, ʻike ʻo Nishimura i ka mea lani. ʻAʻole maopopo inā ʻo ka Honua e hele ana ma ke ala o Nishimura ke kuleana o ka ua ʻo Sigma-Hydrid meteor e ʻike ʻia i kēlā me kēia makahiki i Dekemaba.

