ʻatikala hou: E ʻike i ka nani weliweli o ka ʻāpana mahina ʻāpana

E mākaukau e ʻike i kahi hiʻohiʻona lani e like me nā mea ʻē aʻe! Ma ka po o ka la 28 o Okatoba, e hoonaniia kekahi mea kupanaha i ka lani o ka po - he eclipse mahina hapa. I ka piʻi ʻana o ka Full Hunter's Moon, loaʻa i ka poʻe kiaʻi lewa a puni ka honua ka manawa e ʻike ai i ka neʻe mālie ʻana o ka mahina ma ka lihi o ka malu o ka Honua.

ʻO ka Full Hunter's Moon, ka mahina piha ʻelua ma hope o ka Harvest Moon, he wahi kūikawā ma ka moʻolelo a me nā kalena. Kapa ʻia e ka poʻe First Nations a hoʻoikaika ʻia e nā kuʻuna ʻAmelika a me ʻEulopa, ua hoʻohui kēia mau inoa i kahi paʻi o ka mystique i ka pōʻai mahina.

I loko o kēia hanana lani weliweli, hiki ke ʻike ʻia ka mahina ma mua o ka mea maʻamau, me he mea lā ua kulu ʻia i ke aka. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia mai nā wahi a pau, e ʻike nā mea nānā ma Atlantic Canada a me ka Far North i ka mahina i uhi ʻia i kahi ʻāpana, e hoʻohui ana i kona nani weliweli. E hoʻomanaʻo i ka makaʻala no ka pōʻeleʻele o ka mahina ʻoiai e pili pono ana ka mahina me ka Lā a me ka Honua, e hana ana i kahi hōʻike ʻike kupanaha.

No ka hoʻohana ʻana i kēia hanana kupaianaha, e hopu i kāu telescope a i ʻole ʻelua binoculars a ʻimi i kahi me ka lani maʻemaʻe. ʻO ka nānā ʻana i ka neʻe ʻana o ka mahina ma nā ʻanuʻu like ʻole i ka wā o ka eclipse e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa i ko mākou kaiāulu lani.

Mai poina i kēia manawa e ʻimi ai i nā mea kupanaha o ka honua. E kono i nā hoaaloha a me nā ʻohana e hui pū me ʻoe a hana i nā hoʻomanaʻo mau loa ma lalo o ka mālamalama o ka mahina. Kaʻana like i ka hauʻoli a hoʻolaha i ka ʻōlelo e pili ana i kēia hanana lani.

Nīnau: He aha ka ʻāpana mahina?

A: Hiki mai ka ʻāhinahina hapa o ka mahina i ka wā e hele ai ka mahina ma kahi ʻāpana o ka malu o ka Honua, a ma muli o ka pōʻeleʻele hapa o ka ʻili o ka mahina.

Nīnau: I ka manawa hea e hiki mai ai ka ʻāpana mahina?

A: E mālama ʻia ka pō o ka mahina ma ka pō o ʻOkakopa 28.

Nīnau: E ʻike ʻia ka ʻāpana mahina mai nā wahi a pau?

A: ʻAʻole, ʻike mua ʻia ka ʻāpana mahina mai nā wahi e like me Atlantic Canada a me ka Far North.

Nīnau: Hiki iaʻu ke nānā i ka ʻāpana mahina me ka ʻole o nā lako kūikawā?

A: ʻOiai hiki ke nānā ʻia ka ʻāpana mahina me ka maka ʻōlohelohe, me ka hoʻohana ʻana i ke telescope a i ʻole ka binoculars e hoʻonui ai i ka ʻike maka.

Nīnau: Aia kekahi mau pilikia e pili ana i ka nānā ʻana i ka pōloli mahina?

A: ʻAʻohe pilikia i ʻike ʻia e pili ana i ka nānā ʻana i kahi pōloli mahina. ʻAʻole e like me ka pōloli lā, palekana maikaʻi ke nānā pono i ka pōloli mahina.