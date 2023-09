ʻIke ʻana i ka Comet Nishimura: Kou alakaʻi

ʻO Comet Nishimura, i ʻike ʻia e ka mea kilo hōkū ʻo Iapana ʻo Hideo Nishimura ma ʻAukake 11th, e hāʻawi i nā Earthlings i ka manawa kūʻokoʻa e ʻike i kāna huakaʻi ma mua o ka nalo ʻana no nā makahiki he 400. I kēia pule e hiki mai ana, loaʻa iā mākou ka manawa maikaʻi loa e ʻike i kēia ʻano lani lani.

I kēia manawa e ʻeha ana i ka lā, e hōʻea ana ke kometa i kona wahi kokoke loa i ka Honua i ka Pōʻalua, a ma hope o kona wahi kokoke loa i ka lā ʻelima mau lā ma hope. Ua hoʻomaka mua ka poʻe astronomers e ʻike i ke kometa, ʻike ʻia mai ka Honua. Hoʻomaopopo ʻo Quanzhi Ye, ka mea kilo hōkū ma ke Kulanui o Maryland, ʻoiai ʻaʻole i kakaikahi nā komete maka ʻōlohelohe, ʻaʻole ia he mea maʻamau. ʻO ka loaʻa ʻana o ka comet i hoʻokahi mahina i hala aku nei he makana Kalikimaka ʻoluʻolu a manaʻo ʻole ʻia no ka poʻe ʻike hōkū.

No laila, pehea ʻoe e ʻike ai i kēia kometa nani? ʻO ka mea mua loa, e ʻimi i kahi mamao mai nā kukui ʻālohilohi o ke kūlanakauhale e hoʻonui i ka ʻike. E hoʻohana i ʻelua binoculars a i ʻole ke telescope e hoʻomaikaʻi i kāu ʻike ʻike. ʻO ka manawa maikaʻi loa e ʻike ai ʻo ia ma hope koke o ka napoʻo ʻana o ka lā i ka wā pōʻeleʻele mau ka lani. E nānā i ka ʻaoʻao komohana, kahi e ʻike ʻia ai ke kometa no nā lā he 10 e hiki mai ana.

ʻO Comet Nishimura kahi manawa kakaikahi no ka poʻe Honua e ʻike i kahi hanana lani o kēia nui. Mai poina i ka manawa e ʻike ai i kēia mea nānā ma mua o ka nalo ʻana no nā kenekulia. E hopu i kāu binoculars, e hele i kahi pōʻeleʻele, a hoʻomākaukau e kahaha i ka nani o ke ao holoʻokoʻa.

Nā wehewehena:

– Kometa: He mea lani i loko o ka nucleus o ka hau a me ka lepo, a i ka wā e kokoke ana i ka lā, he "huelo" o ke kinoea a me ka lepo e kuhikuhi ana mai ka lā.

Sources:

- ʻO ke Kulanui o Maryland ka mea kilo hōkū ʻo Quanzhi Ye