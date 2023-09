ʻO nā ilo Parasitic Manipulate i ke ʻano o ka mea hoʻokipa ma o ka hoʻololi ʻana i ka hōʻike Gene, nā ʻike haʻawina

ʻO kahi noiʻi hou i mālama ʻia e nā mea olaola ma ke Kulanui ʻo Brown ua hoʻomālamalama i nā ʻano molekala ma hope o nā hopena hoʻololi i ka ʻano o nā ilo parasitic i ko lākou mau pūʻali. Ua nānā ʻia ka noiʻi ʻana i kekahi ʻano ʻōpae ʻulaʻula i loaʻa i ka maʻi i ka ilo parasitic, e hoʻololi i ka ʻano a me ka helehelena.

ʻO ka ʻōpae i loaʻa i ka maʻi, i kapa ʻia ʻo Orchestia grillus, hōʻike i kahi waihoʻoluʻu ʻalani a hoʻolōʻihi i ka manawa ma nā wahi i hōʻike ʻia o nā pā paʻakai, e hoʻonui ana i ko lākou nāwaliwali i ka predation e nā manu. Ua kuhi ka poʻe noiʻi ʻo ka ilo parasitic, ʻo Levinseniella byrdi, ke hoʻopunipuni nei i ka ʻano o ka mea hoʻokipa i mea e hōʻoia ai i kāna hoʻouna ʻana ma waena o nā pūʻali.

No ka noiʻi ʻana i kēia kuhiakau, ua hoʻokaʻina ka poʻe ʻepekema i ka DNA o ka ʻoʻo i hoʻopili ʻia a ʻike ʻole ʻia a hoʻopaʻa ʻia i nā ʻano hōʻike gene. Ua ʻike lākou ʻo ka loaʻa ʻana o ka ilo parasitic activated gene transcripts e pili ana me ka pigmentation a me ka ʻike sensory i ka ʻōpae. Hoʻohui ʻia, ua kāohi ʻia nā moʻo moʻo e pili ana i ka pane immune i loko o ka ʻōpae i maʻi ʻia, e wehewehe ana i ke kumu e hiki ai i nā parasites ke hoʻomau i ka host.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā hana molekala ma hope o ka launa pū ʻana me ka host-parasite no ka mālama ʻana i nā pathogens, ma nā holoholona hihiu a me nā kānaka. Ua ʻike ʻia ka hoʻololi like ʻana o ka ʻano hoʻokipa e nā parasite i nā mea ola ʻē aʻe, e like me ka hopena zombifying o kekahi mau haʻuki i nā inike. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau pilina, manaʻo ka poʻe ʻepekema e loaʻa ka ʻike i ke kumu a me nā hana o nā maʻi pathogen-based.

Hāʻawi nā ʻike o kēia noiʻi i ko mākou ʻike i ka pilina paʻakikī ma waena o nā parasites a me kā lākou mau pūʻali. Pono ka noiʻi hou aʻe e wehe piha i nā mīkini paʻakikī i ka pāʻani ʻana, akā hāʻawi ka haʻawina i kahi paepae koʻikoʻi ma ke kahua o ka pilina host-parasite.

