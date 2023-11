Nā ʻike hou i nā apo nani o Saturn

Ua wehe ʻia nā ʻōlinolino o ka lā ma Saturn i nā hōʻike hoihoi e pili ana i ka ʻōnaehana apo kaulana e hoʻopuni ana i ka pilikua kinoea. Mahalo i ka ʻikepili i loaʻa i kēia mau hanana cosmic, ua loaʻa i nā ʻepekema ka ʻike hou o nā apo enigmatic i hoʻohauʻoli i nā astronomers no nā kenekulia.

ʻO kahi pepa i paʻi hou ʻia ma ka puke moʻolelo hanohano Monthly Notice of the Royal Astronomical Society e hoʻomālamalama i kēia ʻimi. Ke noiʻi nei ke aʻo ʻana i ka hiki ke hoʻoheheʻe māmā ʻia o nā apo o Saturn, aia ma kahi o 98% hau a hiki i kahi mamao kupaianaha o 87,000 mau mile mai ka honua. ʻO ka mea kupaianaha, he ʻano lahilahi kēia mau apo apo, me ka mānoanoa o lalo o hoʻokahi mile.

I ka wā o ka pō o ka lā ma Saturn, ʻo ka NASA spacecraft Cassini, ka mea i hoʻokaʻawale i Saturn ma waena o 2004 a me 2017, ua ʻike ʻia aia i loko o nā aka i hoʻolei ʻia e nā apo nani. Hāʻawi kēia i nā kānaka ʻepekema i kahi manawa kūʻokoʻa e ana i ke ʻano o nā apo o Saturn ma o ka nānā ʻana i ka nui o ka lā i hiki i nā mea kani a Cassini.

ʻOiai ʻaʻole kēia he mau ʻōlinolino kūlohelohe i hoʻokumu ʻia e nā alignment lani, ʻo Saturn ponoʻī ʻaʻole ia he malihini i nā eclipses lā maoli i hoʻokumu ʻia e nā mahina Epimetheus a me Pandora. Ua kōkua nā eclipses "hoʻopunipuni" o ka mokulele i ka poʻe noiʻi e hōʻiliʻili i nā ʻike waiwai i ke kaʻina hana.

Ma ka loiloi ʻana i nā ʻokoʻa o ka ʻikepili i loaʻa i kēia mau eclipses, ua ʻike nui nā mea noiʻi. "Ua ʻike mākou i ka pilina pololei ma waena o nā ʻano ʻikepili a me ka nui o ka lā i hele i kēlā me kēia apo," i wehewehe ʻo George Xystouris, he haumāna PhD ma Lancaster University. I ka hoʻohana ʻana i kēia ʻike, ua hiki iā Xystouris a me kāna hui ke helu i ka hohonu optical o nā apo o Saturn, e hōʻike ana i ka nui o ka mālamalama i komo ʻia e nā apo. ʻO ka mea kupaianaha, ua kūpono kā lākou helu ʻana me nā kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe o ka ʻōnaehana apo.

Ke nānā nei mākou i ka wā e hiki mai ana, manaʻo mākou i ka nalowale ʻana o nā apo nani o Saturn. Hōʻike nā haʻawina hou ʻaʻole i ʻoi aku kēia mau hale hoʻohiwahiwa ma mua o 400 miliona mau makahiki a manaʻo ʻia e nalowale i loko o 100 miliona mau makahiki e hiki mai ana ma lalo o ka mana gravity o Saturn. Eia naʻe, i ka wā e hiki mai ana, e kū ana ko lākou ʻike i kahi pilikia ʻē aʻe. Ma ka makahiki 2025, e emi nui ana ka ike o ka Honua i na apo, no ka mea, e huli ana lakou ma ka aoao o ko kakou honua, e ike ole ia lakou. ʻO ka mea pōmaikaʻi, he manawa pōkole kēia eclipse, ʻoiai e hoʻi mālie nā apo i ka Honua, e hoʻomau i ko lākou ʻālohilohi a lilo i mea kaulana a hiki i 2032.

Ke hoʻomau nei nā apo o Saturn i ka noʻonoʻo o ke kanaka, e lilo ana i mea hoʻomanaʻo mau i ka nani a me nā mea pohihihi e waiho nei i loko o ko mākou honua ākea. No laila, e nānā kākou i luna i ka lani, e apo i nā mea kupanaha a lākou e paʻa ai, a e mahalo i nā manawa o ka hanohano lani a lākou e hāʻawi nei.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha nā apo o Saturn i hana ʻia?



A: Ua haku ʻia nā apo o Saturn me nā ʻāpana hau, me ka liʻiliʻi o nā ʻōpala pōhaku.

Nīnau: Pehea ka mānoanoa o nā apo o Saturn?



A: He lahilahi loa nā apo o Saturn, ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o hoʻokahi mile ka mānoanoa.

Nīnau: E nalowale anei nā apo o Saturn?



A: Wahi a NASA, he 100 miliona mau makahiki ka lōʻihi o nā apo o Saturn a e huki ʻia i loko o ka honua e kona ʻumekaumaha.

Nīnau: No ke aha e paʻakikī ai nā apo o Saturn i ka wā e hiki mai ana?



A: Ma muli o ka neʻe ʻana o Saturn, hoʻololi ka ʻike o ka Honua i nā apo i ka wehe ʻana a pani. Ma ka makahiki 2025, e hili ʻia nā apo i ka honua, ʻaneʻane hiki ʻole ke nānā aku. Eia naʻe, e huli mālie lākou i hope i ka Honua a ʻike hou ʻia a hiki i 2032.

Nīnau: ʻEhia mau makahiki o nā apo o Saturn?



A: Hōʻike nā haʻawina hou he ʻōpiopio nā apo o Saturn, me ka makahiki i manaʻo ʻia ma lalo o 400 miliona mau makahiki.