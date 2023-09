Aʻo nā ʻepekema ʻepekema i nā pōʻino olakino a me nā hopena no ka huakaʻi lewa e hiki mai ana

Me ka hoʻonui nui ʻana o nā mikiona kanaka i ka lewa a me nā hoʻolālā no kahi misionari e hiki mai ana i Mars, ke hana nei nā ʻepekema e hoʻēmi i nā pōʻino olakino e hele mai me ka huakaʻi lewa. ʻO kekahi o nā manaʻo nui ʻo ka radiation space. Hōʻike ʻia nā Astronauts e hele ana ma waho o ka International Space Station i ka radiation mau, hiki ke loaʻa i nā hopena pōʻino i nā ʻōnaehana puʻuwai a me nā puʻuwai. Ke hoʻomohala nei ʻo NASA i ka ʻenehana no ka pale ʻana i nā astronauts mai ka radiation, me ke kūkulu ʻana i nā mea pale i loko o nā kaʻa lewa a me nā spacesuits. ʻO kekahi mau meaʻai a me nā mea hoʻohui, e like me enterade, hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i nā hopena o ka hoʻolaha ʻana i ka radiation.

ʻO ka hoʻololi ʻana i ka umekaumaha ma ka lewa ka mea e pilikia ai nā astronauts. Me ka loaʻa ʻole o ka hopena o ka umekaumaha o ka Honua, hiki i nā ʻiʻo a me nā iwi ke pōʻino i ka wā lōʻihi. No ka pale ʻana i kēia, pono nā astronauts e hoʻoikaika a lawe i nā mea hoʻohui, e like me ka bisphosphonate, e mālama i ko lākou olakino musculoskeletal. Hoʻopilikia pū ka microgravity i ka ʻōnaehana kaʻa, e neʻe ai ka wai i ke poʻo. Hiki i kēia ke alakaʻi i ka hoʻonui ʻia ʻana o nā wahi i piha i ka wai i loko o ka lolo a kōkua i ka maʻi neuro-ocular pili i ka spaceflight, e pili ana i ke ʻano a me ka hana o nā maka. Ke ʻimi nei nā kānaka ʻepekema i ka hoʻohana ʻana i nā pants kūikawā e hāʻawi hou i nā wai i loko o ke kino a hoʻēmi i kēia mau hopena.

Ma waho aʻe o nā pōʻino olakino kino, hiki i ka hoʻokaʻawale ʻana o ka huakaʻi ākea ke loaʻa nā hopena hohonu i ke olakino noʻonoʻo. ʻO ka noho ʻana a me ka hana ʻana ma kahi kokoke me ka hui like o ka poʻe no nā mahina ma hope, me ka ʻike ʻole ʻana i ka ʻohana a i ʻole nā ​​hoaaloha, hiki ke paʻakikī i ka noʻonoʻo. Pono nā Astronauts e aʻo pehea e hoʻokele ai i ka noho kaʻawale loa a hana i nā hana e mālama ai i ko lākou olakino noʻonoʻo i ka wā o nā mikiona ākea lōʻihi.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻoiai e maʻa mau ana ka huakaʻi lewa a ke hoʻomaka nei nā hoʻolālā no nā mikionali e hiki mai ana i Mars, he mea koʻikoʻi i nā ʻepekema ke aʻo a hoʻomohala i nā hopena no nā pōʻino olakino e hiki mai ana i nā astronauts. Ma ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia, hiki iā mākou ke hōʻoia i ka palekana a me ka maikaʻi o nā astronauts ma kā lākou huakaʻi i nā hōkū.

Nā wehewehena:

1. Kevlar: He fiber synthetic ikaika a wela i hoʻohana ʻia i nā lole pale a me nā mea hana.

2. Polyethylene: He polymer māmā, lōʻihi, a maʻalahi hoʻi i hoʻohana pinepine ʻia i nā noi like ʻole, me ka hoʻopili a me nā huahana plastik.

3. Enterade: He mea hoʻohui meaʻai i hoʻohana ʻia no ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā hopena ʻaoʻao o ka ʻōpū o ka hoʻolaha ʻana i ka radiation, hoʻohana pū ʻia i nā maʻi maʻi maʻi i ka wā o ka radiation therapy.

4. Bisphosphonate: He papa o nā lāʻau lapaʻau i hoʻohana ʻia e pale i ka haki ʻana o ka iwi a mālama i ka osteoporosis.

Sources:

