ʻO Brian May, Astrophysicist a me Queen Guitarist, kōkua iā NASA i ka palapala ʻana iā Asteroid Bennu

Ua kōkua ʻo Brian May, ka mea hoʻokani pila kaulana o ka hui Queen, i ka hana a NASA e palapala ʻāina a kiʻi i kahi laʻana mai ka asteroid Bennu. ʻO Mei, ka mea i loaʻa ke kēkelē laepua ma ka astrophysics, ua hui pū me ka mea ʻepekema ʻo Claudia Manzoni e hana i nā kiʻi 3D maoli o nā mikiona lewa. Me ka hoʻohana ʻana i kēia mau kiʻi, ua kōkua ʻo May i ka palapala ʻāina iā Bennu a loaʻa i kahi pae pae palekana no ka ʻimi OSIRIS-REx i hōʻiliʻili i ka hāpana.

Ua hoʻomaka ka hui ʻana i ka wā i hoʻouna ai ʻo Mei i nā stereos—nā kiʻi 3D i hana ʻia mai nā kiʻi mikiona OSIRIS-REx—i ka luna misionari ʻo Dante Lauretta. Pīhoihoi ʻo Lauretta i ka maikaʻi o nā stereos a ʻike i ko lākou hiki ke ʻimi i kahi pae pae no ka laʻana. Ua hana pū ʻo May, Manzoni, Lauretta, a me nā mea ʻē aʻe ma ka papahana, a ua puka mai ka puke "Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid."

ʻAʻole kēia ka hui mua o Mei me NASA. I ka makahiki 2015, ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he mea hana ʻepekema ma ka misionari New Horizons, nāna i ʻimi iā Pluto. ʻAʻole ʻike ʻia ʻo Mei ʻaʻole wale no kāna mau haʻawina i ka astrophysics akā ʻo ia hoʻi ka mea haku mele ma hope o ka nui o nā mele a Queen, me ka "We Will Rock You" a me "I Want It All."

ʻIke ʻia ka makemake o Mei i ka lewa a me ka ʻepekema i kāna hana ikaika i nā misionari NASA. Ke hoʻomau nei kona ʻike a me ka hoʻomohala ʻana ma ke ʻano he astrophysicist a me ka mea hoʻokani pila.

