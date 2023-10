ʻO nā noi hou o Origami ma Space, Engineering, Mathematics, and Medicine

ʻO Origami, kahi ʻano hana kahiko e pili ana i ka pelu ʻana i ka pepa, ua loaʻa i nā noi hou i kekahi mau ʻano e like me ka lewa, ʻenekinia, makemakika, a me ka lāʻau lapaʻau. ʻO kahi kanaka paionia e hoʻohana ana i ka origami i ia mau noi ʻo ia ka ʻenekini aerospace Kanada, ʻo Manan Arya.

Ua hoʻolaʻa ʻia ʻo Arya i ka hoʻoponopono ʻana i ka paʻakikī o ka hoʻopaʻa ʻana i ke kukui hōkū i ke ao holoʻokoʻa me ka helu ʻike ʻole o nā hōkū - a hiki i kahi septillion. Ma kahi ninaninau hou me Eric Sorensen no The New Reality, ua wehewehe ʻo Arya pehea e hoʻohana ʻia ai ka origami i ka ʻimi ʻana i ka wā e hiki mai ana.

Ua hoʻohana ʻia ka manaʻo o ka origami no ka hoʻomohala ʻana i nā hale hiki ke wehe a hoʻopaʻa ʻia i hope, a laila e hoʻonui i ka hoʻohana ʻana i ka lewa ma nā mokulele. Hiki ke hoʻolālā maikaʻi ʻia kēia mau hale hiki ke hoʻopili ʻia i nā manawa like ʻole o kahi misionari lewa, e hāʻawi ana i nā hopena kūpono no ka mālama ʻana, ka lawe ʻana, a me ka waiho ʻana.

Eia kekahi, hoʻohana ʻia nā loina o origami i ka ʻenekinia e hoʻoponopono i nā pilikia paʻakikī. Ma ka hoʻohana ʻana i kāna ʻenehana pelupi, ke kūkulu nei nā ʻenekinia i nā ala hou no ka hoʻolālā ʻana a me ke kūkulu ʻana i nā hale like ʻole. Hoʻopili kēia i ka hana ʻana i nā paneli hiki ke hoʻonui a ʻaelike, e ʻae ana i ka maʻalahi a me ka hoʻololi ʻana i nā ʻano noi.

Hāʻawi pū nā ʻaoʻao makemakika o Origami i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia paʻakikī. ʻO kāna mau kumuhana geometric e hiki ai i ka poʻe makemakika ke hoʻomohala i nā algorithms a me nā formula hou, e kōkua ana i ka holomua o nā kahua e like me geometry, symmetry, a me ka optimization.

Eia kekahi, ua hoʻokomo ka lāʻau lapaʻau i ka origami e hoʻolālā i nā mea lapaʻau hou a me nā mea hana ʻoki. Hoʻoulu pinepine ʻia kēia mau mea hana e nā loina hoʻopili ʻana o ka origami, e ʻae ana i ka compactness i ka wā o ka lawe ʻana a me ka hoʻonui ʻana no ka hoʻohana ʻana i nā kaʻina hana olakino.

Ke puka mai nei nā noi a Origami i ka lewa, ʻenekinia, makemakika, a me ka lāʻau lapaʻau, akā paʻa lākou i ka mana nui no nā holomua e hiki mai ana. Ke hoʻomau nei nā mea noiʻi a me nā ʻenekinia e ʻimi i nā hiki o kēia ʻano hana kiʻi kahiko, ʻaʻohe palena o ka hiki ke hoʻohana i ka origami i nā ʻoihana like ʻole.

