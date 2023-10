ʻO Origami: Mai ka hana kahiko a hiki i nā hoʻonā hou i ka lewa a me ka ʻenekinia

Ke hoʻohana ʻia nei ʻo Origami, ka hana kahiko Iapana o ka pelu ʻana i ka pepa no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia o kēia wā ma nā ʻano like ʻole e like me ka ʻimi ākea, ʻenekinia, makemakika, a me ka lāʻau lapaʻau. Ua hoʻohana ʻo Manan Arya i ka origami e wehe i nā mea huna o ke ao holoʻokoʻa.

Ma ka mākaʻikaʻi ākea, hiki i ka ʻālohilohi mai nā hōkū ke keʻakeʻa i ka loaʻa ʻana o nā hīkū like me ka Honua ma kahi kokoke i nā hōkū e like me ka lā. ʻO ka mālamalama i ʻike ʻia mai kēia mau hīkū ma kahi o 10 biliona manawa ʻoi aku ka nāwaliwali ma mua o ke kukui hōkū, no laila paʻakikī ke ʻike. Ke hana nei ʻo Arya i kahi hoʻonā e ālai ai i ke kukui hōkū ma ke ao holoʻokoʻa i loaʻa i nā piliona mau hōkū. Manaʻo ʻo ia hiki i ka origami ke hana koʻikoʻi i kēia hana.

Pono nā ʻenekinia e hoʻokuʻu i nā hale nui i ka lewa, akā pono lākou e pelu i kēia mau hale e hoʻokomo pono i loko o nā rockets a laila wehe iā lākou i ka wā e hiki ai i ka lewa. Ua ʻōlelo ʻo Arya i kēia paʻakikī ʻo ia ka "pilikia pahu" - kūpono i ka ʻenehana hiki ke hoʻonui ʻia i loko o kahi capsule liʻiliʻi.

Hāʻawi ʻo Origami i kahi noi maikaʻi o ka ʻenekinia ma ka lewa. Ua hoʻokō mua ʻo NASA i ka kūleʻa me ka origami i nā papahana pili i ka lewa. No ka laʻana, ua pelu ʻia ke aniani nui a me ka pale lā o James Webb Telescope no ka hoʻomaka ʻana a laila wehe ʻia i hoʻokahi manawa ma ka lewa. ʻO nā kiʻi ikaika i hopu ʻia e ka telescope e lilo i mea hoʻoikaika no nā papahana e like me nā hōkū.

ʻO ka hana ʻana a Arya, Starshade, he mīkini māmā e ālai ana i ka mālamalama o ka hōkū, e ʻae ana i nā telescopes e hopu i nā kiʻi o nā exoplanets nāwaliwali kokoke i ka hōkū. Ua like ia me ka daimana baseball ke kikoo loa ia, akā pono e pelu ia a hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi pōhaku no ka hoʻomaka ʻana. Hiki i ka ʻenekinia Origami ke hoʻopaʻa paʻa pono no nā mikiona lewa.

ʻO ka hana a Arya me ka origami ma mua o ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ke nānā nei ʻo ia i ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana origami i nā robotics a me nā mea biomedical. ʻOiai ke hoʻomau nei ka hopena lōʻihi o kāna hana, ke manaʻo nei ʻo Arya e hoʻokumu i ke kumu no nā hanauna hou o nā ʻenehana.

ʻO Origami, kahi ʻano hana noʻeau kahiko, e hoʻomau i ka ulu ʻana a loaʻa i nā noi hou i nā ʻano hana like ʻole. Hōʻike ia i ka mana o ka hoʻohui ʻana i ka hana akamai me ka ʻenehana ʻokiʻoki e hoʻoponopono i nā pilikia paʻakikī.

