Nā Pōmaikaʻi o nā Paila Nitrogen i nā Hana Mining

Ke kū nei nā mea hana mining i ka paʻakikī o ka mālama ʻana i ka huahana me ka hōʻoia ʻana i ka palekana o kā lākou mau luina i nā kūlana hana paʻakikī. ʻO nā kaʻa mining nui, e like me nā ukana a me nā kaʻa haul, ke kuleana nui i kēia mau pilikia a koi i nā kaʻa e pono a palekana.

He mea koʻikoʻi ka palekana o ka pāpaʻa i ka ʻoihana mining. Pono nā kaila ma nā kaʻa mining e hāʻawi i ke kūpaʻa a me ka traction e hoʻoneʻe i nā mea a pale i nā ulia. Eia nō naʻe, hiki i ke kaumaha a me ka mana o kēia mau mīkini ke alakaʻi i ka hāʻule ʻana o ke kaʻa, hiki ke hoʻopilikia i nā pilikia a hiki i ka pahū. I kēia manawa, hoʻopiha pinepine ʻia nā kaʻa kaʻa mining i ka ea i loko o ka oxygen, kahi e hoʻonui ai i ka pilikia o ka haki ʻana a i ʻole ka pahū ʻana i ke ahi.

ʻO kahi hoʻonā e hoʻēmi i kēia pilikia ʻo ka hoʻopiha ʻana i nā kaʻa kaʻa me ka nitrogen ma kahi o ka ea. Ua hoʻohana mua ʻia ʻo Nitrogen i nā kaʻa kaʻa no ka mālama ʻana i ke kaʻa kaʻa a hoʻonui i ka pono wahie, a hāʻawi ia i ka pōmaikaʻi hou o ka hoʻonui ʻana i ka palekana i nā kaʻa mining. Ke hoʻopiha ʻia nā panaka me ka nitrogen, hoʻemi nui ʻia ka pilikia o ka pahū.

Hāʻawi ʻo Nitrogen i nā pono kūpono no ka ʻeli ʻana i nā kaʻa kaʻa. Ke alakaʻi nei ia i ka emi ʻana o ke kaomi ʻana a me ka liʻiliʻi o ka corrosion o nā ʻāpana huila metala ma muli o ka mahu wai. Hoʻololi kēia i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka palekana no nā limahana a me nā mea hana mining.

Hoʻohui hou, kōkua ka nitrogen i ka hoʻonui ʻana i ke ola o nā kaʻa ma ka hoʻolohi ʻana i ka deflation. ʻOiai hiki i ka oxygen a me ka nitrogen ke komo i loko o ka pā paʻa, ʻehā manawa ʻoi aku ka lohi ma mua o ka oxygen a ʻoi aku ma mua o 100 mau manawa lohi ma mua o ka mahu wai. Hiki i kēia ke hopena i ka piʻi ʻana o 10% o ke ola o nā kaila.

Hiki ke hoʻokuʻu ʻia ka hana a me ka wā hoʻomaha nui. Kōkua ka Nitrogen i ka hoʻonui maikaʻi ʻana o nā kaila, e hōʻemi ana i ka flex a me ka friction, e hōʻemi ana i ka hopena o ka wela a me ka hāʻule ʻole. Hoʻonui ia i ka pono o ka wahie, no ka mea, ʻoi aku ka lohi o ka nitrogen i ka hoʻohālikelike ʻia me ka oxygen.

ʻO nā kaʻa kaʻa mining kahi pōʻino palekana ma muli o ko lākou nui, ka nui, a me ke kaomi. ʻO ka hoʻopiha ʻana i kēia mau kaila me ka oxygen e hoʻonui i ka pilikia o ke ahi kaʻa, ʻoi aku hoʻi i nā mines lalo. ʻO nā panaka piha i ka nitrogen e hōʻemi nui i kēia pilikia.

ʻOiai aia nā luʻi i ka hoʻokō ʻana i kahi ʻōnaehana hoʻonui nitrogen, e like me ke kumukūʻai a me ka lawe ʻana i ka nui o ka nitrogen i nā wahi eli mamao, aia nā hopena kūpono. Ke ʻimi nei kekahi mau ʻoihana i ka hana ʻana i ka nitrogen ma nā wahi eli, e hāʻawi ana i ka mālama kālā a ʻae i ka hoʻohana ʻana i ka nitrogen i nā kaʻina hana eli, e like me ka hoʻopau ʻana i ka methane i ka ʻeli ʻana.

ʻOiai ʻaʻole laha ka hoʻohana ʻana i nā kaila nitrogen i nā hana mining, ke loaʻa nei ka kaulana, ʻoi aku hoʻi ma ʻApelika Hema, kahi i lilo ai i mea maʻamau o ka ʻoihana. Hāʻawi ʻia nā mea hana Nitrogen i nā hana mining ma nā ʻāina like ʻole, a ua maʻalahi ka ʻenehana a maʻalahi hoʻi e hoʻokomo.

I ka hopena, ʻo ka hoʻohana ʻana i nā kaila nitrogen i nā hana mining e hāʻawi i nā pono he nui, ʻoi aku ka nui o ka palekana. ʻOiai aia nā pilikia e lanakila ai, ʻo ka hoʻokō ʻana i nā mea hana nitrogen i loko o nā mines lalo hiki ke hāʻawi i nā pono hou e pili ana i ka mālama kālā a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kaʻina hana mining.

