ʻO NASA's Europa Clipper: Ke ʻimi nei i ka mahina o Jupiter no nā hōʻailona o ke ola

Ke hoʻomākaukau nei ʻo NASA e hoʻolauna i ka mokulele ʻo Europa Clipper ma 2030 ma kahi misionari e makaʻala i ka mahina ʻo Jupiter, ʻo Europa. Ua lilo kēia mahina hau i mea nui o ka hoihoi ʻepekema ma muli o kona hiki ke mālama i ke ola. Aia ma lalo o kona ʻili hau he moana nui a ʻoi aku ka nui o ka wai ma mua o nā moana a pau o ka Honua i hui pū ʻia. Loaʻa iā ʻEulopa nā mea e pono ai ke ola, me ka carbon, hydrogen, nitrogen, a me ka oxygen.

ʻO kekahi o nā pahuhopu nui o ka ʻoihana Europa Clipper ʻo ka ʻimi ʻana i ka noho ʻana o ka mahina. E hana ka mokulele i nā lele lele he nui e aʻo i ka ʻikehonua o Europa a nānā i kona hiki ke kākoʻo i nā mea ola. Eia nō naʻe, aia kahi pilikia nui e lanakila ai - nā kāʻei radiation ikaika o Jupiter, kahi mea hoʻoweliweli i ka mokulele a me kāna mau mea kani.

No ka hoʻohaʻahaʻa i ka pilikia o ka hoʻolaha ʻana i ka radiation, ua hoʻolālā nā mea ʻenekinia NASA i kahi ala lele paʻakikī no ka Europa Clipper. E hahai ana ka mokulele i nā orbit elliptical e mālama iā ia ma kahi mamao mai nā kāʻei radiation o Jupiter i ka hiki. E hoʻopau wale ia i kahi manawa pōkole ma ka wahi radiation ikaika loa i kēlā me kēia lele e hōʻiliʻili i nā ʻikepili koʻikoʻi ma mua o ka hoʻi ʻana e hoʻōla.

Hoʻolako ʻia ka Europa Clipper me ʻeiwa mau mea kani i hoʻolaʻa ʻia e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka haku ʻana o ka mahina a me ke kaiapuni. Na kēia mau mea kani e ana i ka hohonu a me ka paʻakai o ka moana o ʻEulopa, e aʻo i kona ʻano hana kemika, a e ʻimi i nā ʻōpala o ka mahu wai e pakele ana ma ka pūpū hau.

No ka pale ʻana i nā mea hana koʻikoʻi mai ke kaiapuni radiation koʻikoʻi o Jupiter, e hoʻopaʻa ʻia lākou i nā mea pale alumini i hana ʻia. Hoʻolālā ʻia kēia mea kaua e hoʻomoʻa i nā ʻāpana ikaika kiʻekiʻe a hoʻohuli iā lākou mai ka loko o ka mokulele, e hōʻoia i ka palekana o nā mea kani a me ka pololei o ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia.

ʻO ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka Europa Clipper e kōkua i nā ʻepekema e hoʻoholo inā he moho koʻikoʻi ʻo Europa no ka mālama ʻana i ke ola. Ma ke aʻo ʻana i kēia mahina hau, manaʻo ka poʻe ʻepekema e hoʻonui i ko mākou ʻike no ka wahi noho a me ka hiki ke ola ma ka honua.

