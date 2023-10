Hoʻonohonoho ʻia ʻo Titan's Dragonfly Rotorcraft e lele ma waena o Alien Skies

ʻO ka NASA's Dragonfly rotorcraft, he kaʻa kaʻa kaʻa i hoʻolālā ʻia e makaʻala i ka mahina ʻo Saturn Titan, kahi ʻanuʻu kokoke loa i ka hoʻomaka ʻana i kāna huakaʻi honua. Ma mua o ko lākou komo ʻana i loko o ka lewa piha methane o Titan, ua hoʻāʻo ʻia ʻo Dragonfly i nā ʻauwai makani ma ʻaneʻi ma ka Honua e hoʻohālikelike ana i nā kūlana malihini e kū ai ma ka lewa.

Ua alakaʻi nā ʻenekinia NASA i nā ʻano hoʻāʻo ma ka Subsonic Tunnel ma Langley Research Center ma Virginia e hōʻoia i ka hiki o Dragonfly ke hoʻokele i ka lewa o Titan. ʻO ka hoʻāʻo ʻana i kahi kumu hoʻohālike hapalua o Dragonfly i hoʻolako ʻia me nā rotor ʻewalu, e hoʻohālikelike ana i ka iho ʻana o ka mea hana, lele ikaika, a lele i mua ma luna o ka ili o ka mahina. ʻO ka huina, ua hoʻopau ʻo Dragonfly ma luna o 700 mau holo ma nā ʻauwai makani, e loaʻa ana he 4,000 mau helu ʻikepili pākahi.

ʻO ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai kēia mau hoʻāʻo e pāʻani nui i ka hoʻonui ʻana i ka pololei o nā kumu hoʻohālike a me ka hoʻonui ʻana i ka hilinaʻi i nā mana o Dragonfly ma ka Honua ma mua o kona hoʻomaka ʻana i kāna misionari i Titan.

ʻO Titan, ka mahina nui loa o Saturn, he mea pohihihi loa ia a hiki i ka hōʻea ʻana mai o ka mokuahi Cassini i ka makahiki 2004. Ua ʻike ʻia ʻo Titan he honua moana me nā kino wai ethane a me ka methane, me nā muliwai, nā loko, a me nā kai. ʻO ka pōʻaiapili methane kū hoʻokahi ma Titan, kahi i hana ai ka methane i nā ao a hāʻule e like me ka ua, hāʻawi i kahi ʻano hoihoi no ke aʻo ʻana i ka hiki ke noho ʻia o nā ʻano ola i ʻokoʻa loa mai nā mea i loaʻa ma ka Honua.

Ua kūpono ʻo Dragonfly, me kona mau lima ʻehā a me nā rotor helikopa i hoʻopaʻa ʻia, e ʻimi i ka ʻumekaumaha haʻahaʻa o Titan a me ka lewa. E holo mua ana ka mokulele i nā mokulele pōkole, e hoʻonui mālie i nā mokulele "leapfrog" lōʻihi e uhi ana i nā mamao a hiki i 5 mau mile a e hōʻiliʻili i nā laʻana mai ka puni o ka mahina.

ʻOiai ke kau ʻia nei ka hoʻomaka ʻana o Dragonfly ma mua o 2027, ke piʻi nei ka manaʻo. E like me ka wehewehe ʻana ʻo Lori Glaze, ka luna o ka NASA's Planetary Science Division, "Me Dragonfly, ke hoʻohuli nei mākou i ka ʻepekema ʻepekema i ʻike ʻike." He mea koʻikoʻi ka misionari i ka ʻimi ʻana i ka lewa, a ʻo kēlā me kēia ʻanuʻu e hoʻokokoke iā mākou i ka hana koʻikoʻi o ka hoʻokele ʻana i kēia rotorcraft hou ma ka lani a me ka ʻili o Titan.

