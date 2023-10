Hoʻokumu ʻo NASA i ka Nozzle Rocket i hana ʻia me ka māmā no ka ʻimi ʻana i ka lewa hohonu

By

Ua loaʻa i nā mea ʻenekinia NASA kahi holomua koʻikoʻi i ka hana hoʻohui, ʻike ʻia ʻo 3D paʻi. Ua hoʻomohala maikaʻi lākou i kahi nozzle engine rocket i hana ʻia me ka alumini ka māmā a ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā nozzles kahiko. Hiki i kēia mea hou ke hoʻololi i ka ʻimi ākea hohonu ma o ka hoʻonui ʻana i ka mana uku.

Ua hoʻokumu ʻia ka nozzle mīkini rocket alumini ma ke ʻano he ʻāpana o ka Reactive Additive Manufacturing no ka ʻEhā Industrial Revolution (RAMFIRE) papahana. Kākoʻo ʻia ka papahana e ka NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD) a ke manaʻo nei e hoʻomohala i nā nozzles rocket alumini māmā i hoʻohui ʻia i hiki ke kū i nā wela kiʻekiʻe a me nā pilikia.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka RAMFIRE nozzle ʻo kāna mau kahawai liʻiliʻi liʻiliʻi, kahi e mālama pono ai i ka wā e hana ai ka mīkini rocket. Mālama kēia hoʻolālā i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka nozzle a hōʻoia i kona paʻa ʻana ma lalo o nā kūlana koʻikoʻi. Hoʻohui ʻia, ʻaʻole like me nā nozzles kahiko e koi ana i nā ʻāpana he nui e hui pū ʻia, kūkulu ʻia ka nozzle RAMFIRE ma kahi ʻāpana hoʻokahi. Hoʻemi kēia i ka helu o nā paʻa e pono ai a hoʻemi nui i ka manawa hana.

ʻO ka hoʻomohala ʻana i nā nozzles rocket additive he mea hoʻololi pāʻani no ka ʻimi ʻana i ka lewa hohonu. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana paʻi 3D, hiki i ka NASA ke hana i nā nozzles māmā a ʻoi aku ka maikaʻi e hiki ke kū i nā kūlana koʻikoʻi o ka huakaʻi lewa. Ke wehe nei kēia holomua i nā mea hou no ka hoʻolālā ʻana i nā mokulele a hoʻonui i ka hiki ke uku uku no nā misionari e hiki mai ana.

Me ka hoʻomau i ka holomua i ka hana hoʻohui, ke hoʻomākaukau nei ʻo NASA i ke ala no ka ʻimi ʻana i ka wā e hiki mai ana. Ma ka hoʻolele ʻana i nā palena o ka ʻenehana a me nā mea hou, hiki iā lākou ke hoʻouna i nā moku ākea nui a ʻoi aku ka ikaika e makaʻala i nā wahi mamao o ko mākou ao.

Nā wehewehena:

1. Ka hana hoʻohui a i ʻole ka paʻi 3D: kahi hana o ka hana ʻana i nā mea ʻekolu-dimensional ma o ka waiho ʻana i nā mea papa ma ka papa ma muli o ke ʻano kikohoʻe.

2. Nozzle engine rocket: he mea ia o ka enekinia rocket e kuhikuhi ana i ke kahe ana o na kinoea hoopau, e haawi ana i ka pahu.

Nā Puna: NASA, Luna Hoʻokele Misiona Space Technology (STMD)