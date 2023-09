He 100 Sextillion Planets ma ka Universe, Wahi a nā Astronomers

Ua ʻike ka poʻe Astronomers i ka huina o 5,510 mau hōkū ma kā mākou galaxy ponoʻī, ʻo ka Milky Way, me nā hōkū ʻewalu o kā mākou ʻōnaehana solar. Eia naʻe, ʻo kēia helu wale nō ka piko o ka hau hau, no ka mea, he nui aku paha nā hōkūhele ma waho e kali nei e ʻike ʻia. Wahi a nā manaʻo hoʻohālikelike, aia ma kahi o hoʻokahi honua no kēlā me kēia hōkū o ka galaxy, a no ka mea he 100 biliona mau hōkū o kā mākou galaxy, pono e manaʻo ʻia aia a puni kēlā mau hōkūhele he nui.

He hana paʻakikī ka helu ʻana i nā hōkūhele no nā astronomers, e like me ka hoʻāʻo ʻana e hoʻoholo i ka heluna kanaka o ke kūlanakauhale me ka hoʻohana ʻole ʻana i ka pūnaewele. ʻOiai mākou e ʻike nei ma kahi o 5,000 mau hōkū i kēia manawa, aia paha he nui nā mea ʻē aʻe e paʻa ʻole. Hoʻohana ka poʻe Astronomers i nā ʻenehana like ʻole e ʻimi ai i nā exoplanets, e like me ke ʻano transit a me ke ʻano radial velocity. ʻO kēia mau ʻano hana e pili ana i ka nānā ʻana i ka hōkū a me ka ʻimi ʻana i nā loli maʻalahi o kāna ʻano e hōʻike ana i ka noho ʻana o kahi honua.

Aia nā hōkūhele āpau i ʻike ʻia i kēia manawa ma loko o ka Milky Way, no ka mea, maʻalahi lākou e nānā. ʻOi aku ka paʻakikī o ka ʻike ʻana i nā hōkū ma waho o kā mākou galaxy, i kapa ʻia ʻo extroplanets, ma muli o ko lākou mamao mai iā mākou. Eia nō naʻe, aia kekahi mau extroplanets i ʻike ʻia me ka hoʻohana ʻana i kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo microlensing.

Ke nānā nei ma waho o kā mākou galaxy ponoʻī, manaʻo ka poʻe astronomers he 100 sextillion planeta ma ke ao holoʻokoʻa. He helu kamahaʻo kēlā, me 23 zeroes ma hope o ka 1. Me ka nui o ka nui o nā hīnaʻi, ʻōlelo pinepine ʻia aia ma kahi o hoʻokahi honua me ke ola ma kahi o ke ao holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, ʻaʻole ʻike ʻia ke ʻano o ke ola a me nā kūlana e pono ai e ala mai.

Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ka hanauna hou o nā telescopes nui e pili ana i ka exoplanet, e like me ka Habitable Worlds Observatory, e hana koʻikoʻi i ka ʻimi ʻana i ke ola ma nā wahi ʻē aʻe o ka galaxy. I kēia manawa, hiki iā mākou ke kahaha wale i ka nui o ke ao holoʻokoʻa a me ka helu ʻana o nā hōkūhele ma mua o kā mākou ponoʻī.

Sources:

– ʻEpekema Ola