Aia i loko o ke kino kanaka he mau Trillions o nā pūnaewele, ua ʻike ʻia ka haʻawina

Ua manaʻo ʻia kahi noiʻi hou e loaʻa ana i ke kino o ke kanaka ka nui o nā cell. Ua hoʻopaʻa ʻia nā mea noiʻi ma mua o 1,500 mau pepa e hoʻoholo ai he 36 trillion cell ka awelika kāne makua, aʻo nā wahine makua he 28 trillion a me nā keiki he 10 mau makahiki he 17 trillion. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai PNAS, noʻonoʻo i ka nui a me ka helu o 400 mau ʻano o nā cell ma waena o 60 mau kiko o ke kino. Ua hōʻike ʻia ka hoʻopaʻa ʻana i kahi pilina kūʻokoʻa ma waena o ka nui a me ka helu. I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, ʻoi aku ka haʻahaʻa o nā cell nui e pili ana i nā cell liʻiliʻi. Hoʻopili kēia ʻano hoʻohālike i nā ʻano nui o nā cell, mai nā ʻāpana koko ʻulaʻula liʻiliʻi a hiki i nā ʻiʻo ʻiʻo nui.

Ua hoʻomaopopo nā mea kākau noiʻi aia nā palena i kā lākou ʻike. Hoʻokumu ʻia nā kiʻi i hāʻawi ʻia ma luna o nā mākua a me nā keiki "awelika", ʻaʻole i helu i ka loli nui o ka nui a me ke kaumaha ma waena o kēlā me kēia kanaka. Ua ʻike pū ka poʻe noiʻi i ka maopopo ʻole o kā lākou mau manaʻo ma muli o ka hilinaʻi ʻana i nā ana indirect ma mua o ke ana pololei ʻana o ka nui o ka cell. Eia naʻe, ua hōʻike ka haʻawina i nā ʻokoʻa i nā helu helu cell mua, hiki ke loaʻa nā hopena i ko mākou ʻike i ke olakino pili lymphocyte a me nā maʻi e like me HIV a me ka maʻi leukemia. Ua ʻike ʻia ka haʻawina aia ma kahi o 2 trillion lymphocytes i loko o ke kino kanaka, ʻehā mau manawa kiʻekiʻe ma mua o nā kuhi mua.

Pono ka noiʻi hou aʻe e loaʻa ai ka ʻike piha o nā helu cell i loko o ke kino o ke kanaka, e pili ana i nā wahine a me nā keiki. Eia nō naʻe, hāʻawi kēia haʻawina i ka ʻike koʻikoʻi i ka nui o nā cell i hana i ke kino kanaka a me ka pilina ma waena o ka nui a me ka helu.

