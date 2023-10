Ke Kaumaha o ka Lewa o ka Honua: He huakaʻi hoʻohiwahiwa i ka hoʻomaopopo

Ua noʻonoʻo paha ʻoe i ka nui o ke kaumaha o ka lewa a pau? I ka nānā mua ʻana, he nīnau maʻalahi paha ia, akā he mea hoihoi loa ka pane. I mea e hoʻomaopopo ai i ke kaumaha o ka lewa o ka Honua, pono kākou e hoʻomaopopo mua i ka manaʻo o ke kaomi lewa.

Ma ka ʻilikai, hoʻoikaika ka lewa ma kahi o 101,325 pascals a i ʻole 14.7 paona no ka ʻīniha square. Loaʻa kēia kaomi ma muli o ke kaumaha o nā molekole ea i kaomi ʻia e ka umekaumaha. I kēia manawa, ke hoʻohui mākou i ke kaomi lewa ma luna o ka ʻili holoʻokoʻa o ka Honua, manaʻo nā kānaka ʻepekema ʻo ka nui o ke kaumaha o ko mākou lewa ma kahi o 5.15 x 10^18 kg. No ka hoʻokomo wale ʻana i nā mea i ke kuanaʻike, ʻaneʻane hoʻokahi piliona manawa ke kaumaha ma mua o ka Pyramid Nui o Giza! ʻO ia hoʻi, ua like ke kaumaha o ka lewa o ka Honua me ka moana nui 10 mika ka hohonu e uhi ana i ka ʻili holoʻokoʻa o ka honua.

Hoʻokaʻawale ʻia ko mākou lewa i nā ʻāpana like ʻole e pili ana i nā ʻano wela. Aia kēia mau papa i ka troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, a me exosphere. Loaʻa i kēlā me kēia papa ke ʻano like ʻole a me ka haku mele. ʻO ka papa mānoanoa loa, ʻo ka troposphere, kahi kokoke loa i ka ʻili honua. Ke pili i ka haku mele, ma kahi o 78% o ka lewa he nitrogen, 21% he oxygen, a ʻo ke koena 1% he argon, carbon dioxide, a me nā kinoea ʻē aʻe.

Hiki ke ʻokoʻa ka māhele ʻana o ke kaumaha o ka lewa ma muli o kekahi mau kumu. I ka piʻi ʻana o ke kiʻekiʻe, e emi ana ke kaomi o ka lewa no ka emi ʻana o ka ea ma luna. ʻO ia ke kumu e paʻakikī ai ka hanu ma nā wahi kiʻekiʻe. He kuleana nō hoʻi ka mahana – hoʻonui a piʻi aʻe ka ea mehana, e emi ana ka mānoanoa a alakaʻi i ka emi ʻana o ke kaomi o ka lewa ma ka ʻili. ʻO ka mea ʻē aʻe, ʻaelike a pohō ka ea anu, e hoʻonui ai i ke kaomi ma ka ʻili honua. ʻO ka haʻahaʻa kekahi mea ʻē aʻe, ʻoiai ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka ea haʻahaʻa ma mua o ka ea maloʻo. Ke piʻi ka haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki ke hoʻopili ʻia ka puʻunaue o ke kaumaha o ka lewa, ʻoiai ʻoi aku ka nui o ka hopena o ka mahana.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau mea kōkua iā mākou e mahalo i ke ʻano ikaika o ko mākou lewa a me ke ʻano o ka puʻunaue ʻia o kona kaumaha ma nā kiʻekiʻe a me nā kūlana like ʻole. Pono ke kaumaha o ka lewa o ka Honua no ka mālama ʻana i ke ola ma ko kākou honua. Mālama ia i ka ea hanu, pale iā mākou mai ka pōʻino o ka lā, a kōkua i ka hoʻoponopono ʻana i ka wela o ka Honua. Me ka ʻole o ke kaumaha a me ke kaomi o ko mākou lewa, e mahuka ana ka wai i ka lewa, e ola ai e like me kā mākou i ʻike he hiki ʻole.

I ka hopena, ʻo ke kaumaha o ka lewa o ka Honua he hōʻike ia i ke kaulike paʻakikī a paʻakikī e mālama i ke ola ma kā mākou honua. I ko mākou hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ko mākou kaiapuni, loaʻa iā mākou ka mahalo nui ʻana i nā ʻōnaehana paʻakikī e hoʻolilo ai i ka Honua i kahi oasis kūʻokoʻa a noho ʻia i loko o ka nui o ka lewa.