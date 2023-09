Hoʻohana nā nalo hua i nā hoʻomanaʻo no ka hoʻokele ʻana i ka meaʻai, nā ʻike haʻawina

Ua ʻike nā mea noiʻi pehea e hoʻololi ai ka lolo lele hua i nā hoʻomanaʻo o nā uku i hala i mau ʻano hana, e ʻae iā lākou e ʻimi i ka meaʻai. ʻO kahi kikoʻī, kahi ʻāpana koʻikoʻi o ka lolo i kapa ʻia ʻo ke kino mushroom e hana i ka ʻike olfactory a hāʻawi i nā waiwai i nā ʻala like ʻole. Akā naʻe, ʻaʻole maopopo i ka hopena o kēia mau waiwai i nā hana kaʻa. Ua ʻike ʻia kēia haʻawina i kahi puʻupuʻu o nā neurons i kapa ʻia ʻo UpWiNs e hana koʻikoʻi i ka hoʻololi ʻana i nā hoʻomanaʻo ʻala i nā neʻe i luna.

Huli nā nalo hua, e like me nā ʻinikena ʻē aʻe, i luna o ka makani no ka ʻimi ʻana i nā mea ʻala a ʻimi i kahi e puka mai ai nā ʻala maikaʻi. ʻIke a ʻike ka ʻōnaehana olfactory i loko o ka lolo o ka lele i kēia mau ʻala i lawe ʻia e ka makani, e alakaʻi ana i ka lele i ka uku. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua hoʻohui nā UpWiN i nā mea hoʻokomo inhibitory a me ka excitatory mai nā ʻāpana like ʻole o ke kino mushroom, e hoʻohuli ai ka lele a neʻe i ka makani.

Hoʻopili ke kino mushroom i loko o ka lolo o ka lele a hoʻohui i ka ʻike olfactory a hāʻawi i nā waiwai maikaʻi a maikaʻi ʻole paha i nā ʻala like ʻole. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻo nā hoʻomanaʻo i hoʻokumu ʻia i loko o nā keʻena like ʻole o ke kino mushroom e hōʻike i nā ʻano ʻokoʻa, me kekahi mau mea e hoʻokele i ka neʻe ʻana o ka lele. Loaʻa i nā UpWiN nā hōʻailona pale a me nā hōʻailona hauʻoli mai kēia mau keʻena, e ʻae ana i ka lele e hoʻokele pono i ke kumu o nā mea ʻala maikaʻi.

Hāʻawi kēia noiʻi i ka ʻike i ka unuhi ʻia ʻana o nā waiwai maikaʻi a maikaʻi ʻole i loko o nā hana hoʻomanaʻo paʻa. Hoʻouna pū nā UpWiN i nā hōʻailona hoʻonani i nā neurons dopaminergic no ke aʻo ʻana kiʻekiʻe. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau neural circuit mechanical e kōkua i ka wehewehe ʻana i ke ʻano o nā neurons dopaminergic parallel a me nā subsystem hoʻomanaʻo e alakaʻi i nā hana e pili ana i ka hoʻomanaʻo a me ke aʻo ʻana ma ke kiʻekiʻe o kēlā me kēia neural circuits.

Hiki i nā haʻawina hou aku e pili ana i nā nalo huaʻai ke hoʻomālamalama i ke kuleana o ka hoʻomanaʻo ʻana i ka hana a me ke aʻo ʻana i nā lolo vertebrate a me ka lolo invertebrate.

Puna: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

Nā wehewehena:

– Kino ʻāhaʻi: He māhele o ka lolo i loaʻa i loko o kekahi mau pepeke, kuleana no ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻike olfactory a me ka hāʻawi ʻana i nā waiwai i nā ʻala like ʻole.

- Nā UpWiNs: He pūʻulu o nā neurons e hoʻohui i nā hōʻailona pale a me nā hōʻailona hauʻoli mai nā keʻena like ʻole o ke kino mushroom, e alakaʻi ana i nā lele hua e neʻe i luna i ka makani i nā mea ʻala maikaʻi.

- Ka Noʻonoʻo Kumu: "Nā neural circuit mechanisms no ka hoʻololiʻana i nā valences olfactory i aʻoʻia i ka makani" na Yoshinori Aso et al. eLife