Nānā nā Satellites i ka hoʻomohala ʻana o El Niño ma ka Moana Pākīpika

Ke nānā nei nā Satellites, e like me Sentinel-6 Michael Freilich, i kēia manawa i kahi hanana e kū nei ma ka Moana Pākīpika. ʻO nā wai kokoke i ke kahakai komohana o ʻAmelika Hema ke ʻike nei i ka piʻi ʻana o ka mahana, ka hopena o ka hoʻonui ʻana i nā ʻilikai. He hopena koʻikoʻi kēia piʻi ʻana o ka wela o ka moana i ke ʻano o ka wā ma Asia a me ʻAmelika ʻĀkau, kahi mea i kapa ʻia ʻo El Niño.

No ka loaʻa ʻana o ka ʻike e pili ana i ka El Niño o kēia makahiki, ke nānā nei nā mea noiʻi i nā hanana i hala. I loko o ka ʻōlelo i hoʻokuʻu ʻia e NASA's Jet Propulsion Laboratory, ua ʻōlelo ʻia ua loaʻa ʻo Kaleponi i ka ua nui i ka 2015-2016 El Niño, e alakaʻi ana i ka heʻenalu kiʻekiʻe, ka wai kahe, a me ka ʻōpala.

Hoʻohālikelike kekahi kiʻi hou mai NASA i ka hoʻomaka ʻana o ka El Niño 2023 i nā hiʻohiʻona i ʻike ʻia ma ʻOkakopa 1997 a me ʻOkakopa 2015, i manaʻo ʻia he mau hanana koʻikoʻi e ke kikowaena kikowaena. ʻO kēia mau hanana mua i hoʻololi i nā mahana honua, nā ʻano makani, a me nā pae kai.

Ke piʻi ka mahana o ka wai ili, nāwaliwali ka makani ʻili mai ka hikina a i ke komohana. Ke alakaʻi nei kēia hoʻololi i ka nui o ka ua ma ka hikina a me ke kikowaena o ka Pākīpika, ʻoiai ʻo Indonesia ke ʻike nei i ka emi ʻana o ka ua. Hoʻohui hou, hoʻololi ka hana ma ka Moana Pākīpika i ke kahawai jet, e hopena i nā kūlana ʻoi aku ka pulu a me ke anuanu ma ka hema o US a me nā kūlana maloʻo a mehana ma ka ʻākau.

ʻOiai ʻo ka El Niño o kēia makahiki he haʻahaʻa loa ke hoʻohālikelike ʻia i nā hanana i hala, ʻo Josh Willis, ka mea ʻepekema papahana no Sentinel-6 Michael Freilich, manaʻo e hiki ke lawe mai i kahi hoʻoilo maloʻo i ke komohana hema o US inā kūpono nā kūlana.

ʻO ka satellite Sentinel-6 Michael Freilich kahi ʻāpana o ka misionari Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, kahi hana hui e pili ana i ka European Space Agency, ka European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, a me NOAA. Ua kapa ʻia ʻo ia ma hope o Michael Freilich, ka luna mua o ka Mokuna ʻEpekema Honua o NASA.

Sources:

- NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) ma Pasadena, Kaleponi

- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)