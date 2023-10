Ke ʻimi ʻana i ka Nui o ke ao holoʻokoʻa: He huakaʻi me ka James Webb Space Telescope

I ka pōʻino ʻana o nā kukui i loko o ka hale kiʻiʻoniʻoni a me ka hoʻomaka ʻana o ka kiʻiʻoniʻoni "Deep Sky", ua hoʻohauʻoli ʻia au e nā kiʻi hoʻohiwahiwa o ka James Webb Space Telescope (JWST) e lana mālie ana ma ka lewa. Ua lawe ke kiʻiʻoniʻoni iaʻu i kahi huakaʻi ʻaʻole i hōʻike wale i nā mea kupanaha ʻenehana o ka telescope akā ua hoʻokomo pū kekahi i ke ʻano o ka mahalo a me ke kahaha no ka nui o ke ao holoʻokoʻa.

Ua haku ʻo Luna Hoʻokele ʻo Nathaniel Kahn i kahi moʻolelo e ʻoi aku ana ma mua o ka hana ʻana i ke kelepona. Hoʻopili ia i nā manaʻo a me nā hakakā o ka hui JWST i ko lākou hoʻomākaukau ʻana no kāna hoʻomaka mōʻaukala. ʻAʻole e like me kāna mea ma mua, ʻo ka Hubble Telescope, hoʻokahi wale nō manawa o ka JWST e hiki ai i kāna huakaʻi - Lagrange Point 2, hoʻokahi miliona mile mai ka Honua.

Hōʻike ke kiʻiʻoniʻoni i nā hana koʻikoʻi i lawe ʻia e ka JWST e hiki ai i kona kūlana hope, me ka hoʻokomo ʻana i kāna pale kala kala, kahi mea koʻikoʻi i hoʻolālā ʻia e pale i ke telescope mai ka wela o ka lā a me ka hoʻopilikia. Ma o nā kaʻina CGI kupaianaha, ʻike mākou i ka wehe ʻana o kēia mau hana paʻakikī, i hana akamai ʻia e ka mea hana YouTube ʻo John Boswell, i kapa ʻia ʻo melodysheep.

ʻOiai ua hoʻokomo ʻia ke kiʻiʻoniʻoni i nā kiʻi maoli i hopu ʻia e ka JWST, e hōʻike ana hoʻi i nā palena o ka ʻike kanaka. ʻO nā mea hana infrared ikaika o ke telescope e hiki ai iā mākou ke ʻike i nā kikoʻī i ʻike ʻole ʻia, wehe ʻole i nā kikoʻī hoʻohiwahiwa o ka hānau ʻana o nā hōkū, nā gravity warps, a me nā galaxies mamao. Hoʻomanaʻo ia iā mākou he ʻoi aku ka nui o ke ao holoʻokoʻa ma mua o ka mea i hālāwai me ka maka.

ʻO ka hope, "Deep Sky" ka hopena i ka manawa lōʻihi i kali ʻia i ka manawa i hoʻihoʻi ai ka JWST i kāna mau kiʻi mua i ka Honua. Hāʻawi ʻia mākou i nā hiʻohiʻona kupaianaha o kahi kahua hohonu, nebulas, a me ke ʻano o ka lewa o kahi honua malihini. He mea hoʻomanaʻo kēia mau kiʻi i ka nani palena ʻole a me ka nui o ka honua.

I koʻu haʻalele ʻana i ka hale keaka, ʻaʻole hiki iaʻu ke noʻonoʻo i ke ʻano o kēia misionari. ʻAʻole hoʻonui wale nā ​​mea ʻike a JWST i kā mākou ʻike ʻepekema akā hoʻāla pū nō hoʻi i ko mākou noʻonoʻo a me ka ʻimi no ka ʻike ʻole. Hōʻike ia i nā hana kupaianaha o ke kanaka i ka hoʻokau ʻana i nā palena o ka ʻimi ʻana a waiho iā mākou me ka manaʻo mahalo no ka honua.

FAQs

Nīnau: He aha ka James Webb Space Telescope?

A: ʻO ka James Webb Space Telescope kahi mākaʻikaʻi ikaika i hoʻonohonoho ʻia e kūleʻa i ka Hubble Telescope. Hoʻolālā ʻia e kiʻi i nā kiʻi a me nā ʻikepili i loko o ka ʻāpana infrared o ka spectrum electromagnetic, e hiki ai i nā ʻepekema ke aʻo i ke ao holoʻokoʻa i nā kikoʻī ʻike ʻole.

Nīnau: He aha ka "Deep Sky"?

A: He kiʻi ʻoniʻoni ʻo "Deep Sky" e Nathaniel Kahn e haʻi ana i ka moʻolelo o ka huakaʻi a James Webb Space Telescope mai kona hana ʻana a hiki i kāna mau ʻike kupaianaha. Hoʻohui ia i nā kiʻi maoli mai ka telescope a me nā kaʻina CGI e hana i kahi ʻike kupanaha a me ka noʻonoʻo.

Nīnau: He aha ka Lagrange Point 2?

A: ʻO ka Lae Lagrange 2, a i ʻole L2, he kiko kaulike ʻumekaumaha i loaʻa he miliona mile ka mamao mai ka Honua ma ka ʻaoʻao e kū pono ana i ka lā. ʻO ia ka wahi i koho ʻia no ka James Webb Space Telescope, e hāʻawi ana i kahi kūlana paʻa no kāna mau nānā.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka James Webb Space Telescope?

A: Hiki i ka James Webb Space Telescope ke hoʻololi i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa. ʻO kāna mau mana kiʻekiʻe i ka astronomy infrared e ʻae iā mākou e ʻike i kahi mamao loa ma mua o ka mea hiki i kēia manawa, e wehe i nā mea pohihihi e pili ana i ke kumu o nā hōkū, ka hoʻokumu ʻana o nā galaxies, a me ka noho ʻana o nā exoplanets.

Nīnau: I ka manawa hea ka James Webb Space Telescope i hoʻihoʻi i kāna mau kiʻi mua?

A: Ua hoʻihoʻi ka James Webb Space Telescope i kāna mau kiʻi mua i ka Honua ma Iulai 12, 2022. Ua hāʻawi kēia mau kiʻi i kahi ʻike i nā mea kupanaha huna o ke ao holoʻokoʻa a ua hōʻailona i kahi koʻikoʻi koʻikoʻi i kā mākou ʻimi e makaʻala i ka honua.