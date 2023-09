Nā Luʻi Haʻawina Hou Nā Manaʻo o ka Hoʻokumu ʻana o ka Honua

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou e nā mea noiʻi mai Penn State i nā ʻike hou e kūʻē i nā manaʻo e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o ka honua a me nā papa tectonic. ʻOiai ke manaʻo nei nā manaʻo nui i ka hoʻokumu wikiwiki ʻana o nā papa tectonic i ka wā mua o ka mōʻaukala o ka Honua, ua hōʻike kēia noiʻi hou i ke kaʻina hana lohi o ka honua i nā piliona makahiki.

ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Jesse Reimink, ke kākāʻōlelo kōkua o ka geosciences ma Penn State, wehewehe e hiki i kēia ʻike ke kōkua i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i kā mākou honua a hiki ke hoʻomālamalama i ka hoʻokumu ʻana o nā honua ʻē aʻe kekahi. ʻO ka manaʻo nui a hiki i kēia manawa ke manaʻo nei i ka hoʻololi koke ʻana mai kahi honua uhi paʻa i kahi me ka hana tectonic ma kahi o 3 biliona makahiki i hala. Eia naʻe, hōʻike ka haʻawina ʻaʻole i hopu pololei kēia kumumanaʻo i nā kaʻina hana i hana ʻia.

I mea e hiki ai i kā lākou mau manaʻo hoʻoholo, ua kālailai nā mea noiʻi ma luna o 600,000 mau hōʻailona pōhaku mai ka waihona moʻolelo pōhaku o ka Honua. Ma ka nānā ʻana i ke ʻano geochemical a me nā makahiki o kēia mau pōhaku, ua hiki iā lākou ke kūkulu hou i ka pihi ulu ulu a hoʻoholo i ke ʻano o ka hoʻoponopono ʻia ʻana a hana hou ʻana o nā pōhaku i ka manawa. Kūlike ʻole i nā manaʻo mua, hōʻike nā ʻike e hahai ana ka ʻōpala o ka Honua i ke ʻano o ka ʻaʻahu lalo, e hōʻike ana i ka pilina ma waena o nā mea ʻelua.

He ʻokoʻa nō hoʻi ke aʻo ʻana mai ka noiʻi mua ʻana ma o ka nānā ʻana i nā moʻolelo pōhaku ma mua o nā laʻana mineral. Ua koho ʻia kēia koho no ka mea ʻoi aku ka maʻalahi o nā moʻolelo pōhaku a me ka liʻiliʻi o ka manaʻo i ka wā e nānā ana i kēia mau manawa lōʻihi. Ma ke kālailai ʻana i ka haku mele ʻana o nā pōhaku ʻāʻī ma ke ʻano hou, ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi i ka nui o nā sediment a helu i ka nui o ka hana hou i hana ʻia ma ka mōʻaukala o ka Honua.

Hōʻike nā hopena i kahi hoʻokūkū ma waena o ka pihi ulu crustal a me ka moʻolelo matle o ka ulu. Kākoʻo kēia alignment i nā manaʻo mua i manaʻo ʻia e nā geoscientists, akā ʻo kēia haʻawina ka mea mua e hāʻawi i nā hōʻike empirical mai ka moʻolelo pōhaku e kākoʻo i ka manaʻo o ka ulu ʻana o ka crustal. Eia naʻe, ʻike ka poʻe noiʻi e mau ana nā palena ma muli o ka liʻiliʻi o ka ʻikepili. Hiki ke ʻike hou aku i ka ʻikepili i kēia manawa i ka ulu ʻana o ka Honua a me ka hoʻokumu ʻana o nā kino honua like ʻole.

Hiki i kēia haʻawina ke loaʻa i nā manaʻo no ka hoʻomaopopo ʻana i nā hōkūhele ʻē aʻe, e like me Venus, ka mea nele i nā papa tectonic. Ma ka nānā ʻana i nā ʻokoʻa ma waena o ka Honua a me Venus a me ke aʻo ʻana i ka ulu ʻana o ka crustal, hiki i ka poʻe noiʻi ke ʻike maikaʻi aʻe i ke ʻano a me ke kumu i ulu ai ka honua ma nā alahele like ʻole.

I ka hopena, ʻo kēia haʻawina haʻahaʻa e hoʻāʻo nei i nā manaʻo i ʻae mua ʻia e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o ka honua a me nā papa tectonic. Ma ke kālailai ʻana i nā moʻolelo pōhaku, ua hāʻawi nā mea noiʻi i nā hōʻike empirical no ka ulu ʻana o ka crustal, e hoʻohuli i ka manaʻo o ka hoʻololi koke ʻana i ka hana tectonic. ʻOiai e mau ana nā palena, hiki i ka nānā hou ʻana ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana o ka Honua a me ka hoʻokumu ʻana o nā hōkūhele ʻē aʻe.

Sources:

– Haʻawina: Geochemical Perspective Letters

– Mokuʻāina ʻo Penn