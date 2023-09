ʻO ke kuleana o ka Ionized Urea i ke kumu o ke ola ma ka Honua

Ua hana nui nā kānaka ʻepekema i ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu o ke ola ma ka Honua ma o ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana spectroscopy X-ray hou. Ma ke aʻo ʻana i ka ionization a me ka hopena o nā molekole urea, ua hoʻomālamalama ka poʻe noiʻi i ke ʻano o ka hana ʻana o nā poloka o ke ola i ka wā pre-biotic.

I loko o kēia wā, ʻaʻole liʻiliʻi ka ʻeleʻele o ka Honua, e ʻae ana i ka radiation ākea kiʻekiʻe e hoʻokaʻawale i nā molekole. Ua ʻike ʻia i kēia pāhawewe ikaika nā puddles wai liʻiliʻi i loaʻa ka urea. ʻO ka hopena, ua hoʻololi ʻia ka urea i nā huahana hopena i hiki ke lilo i kumu no ke ola.

No ka noiʻi hou ʻana i kēia kaʻina hana, ua hoʻohana kekahi hui noiʻi honua mai ke Kulanui ʻo Tohoku, ke Kulanui o Geneva, ETH Zurich, a me ke Kulanui o Hamburg i kahi ala hoʻohālikelike X-ray spectroscopy. Ua hoʻohana kēia ʻenehana i kahi kumu kukui hoʻokumu kiʻekiʻe-harmonic a me kahi sub-micron liquid flat-jet e nānā i nā hopena kemika i loko o nā wai me ka pololei o ka manawa.

Ma ke aʻo ʻana i nā hoʻololi i nā molekole urea ma ka pae femtosecond (hoʻokahi quadrillionth o kekona), ua wehe nā mea noiʻi i ke kaʻina hana hoʻoikaika ma hope o ka ionization. Hoʻopilikia ka radiation Ionizing i nā biomolecules urea, akā i ka pau ʻana o ka ikehu, e loaʻa ana nā molekala urea i kahi hopena wikiwiki a paʻakikī.

ʻO nā haʻawina mua i hoʻopaʻa ʻia i nā hopena molekala i ka pae kinoea, akā ua hana ka hui i kahi mea hana e hoʻohua ai i ka wai wai wai ultra-thin i loko o kahi ʻūhā e hoʻonui i kā lākou noiʻi ʻana i ke kaiapuni wai, ʻo ia ke ʻano kūlohelohe no nā kaʻina bio-chemical. ʻO kēia holomua i hiki iā lākou ke aʻo i ke ʻano o nā hopena i ka manawa maoli.

ʻAʻole wale kēia noiʻi e hāʻawi i nā ʻike i ke kumu o ke ola ma ka Honua, akā ua wehe pū kekahi i nā manawa hou i ke kahua e kū nei o ka attochemistry. Ma ka nānā ʻana i nā hopena molekala ma kahi pae kikoʻī ʻike ʻole ʻia, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa ka ʻike hohonu o nā kaʻina kemika a hoʻonui i ko mākou ʻike i nā mīkini kumu e alakaʻi ai i ke ola.

Hōʻike: "Ka hoʻololi ʻana o ka proton Femtosecond i nā hoʻonā urea i ʻimi ʻia e ka spectroscopy X-ray" na Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludger Inhester, Jean-Pierre Wolf a me Hans Jakob Wörner, Nature.