Hāʻawi ka ʻike ʻana i ka Meteorite Kahiko i nā ʻike i ka Pūnaehana Lā mua

Ua ʻike nā mea noiʻi i kahi pōhaku ākea kahiko i kapa ʻia ʻo Erg Chech 002 e hiki ke hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar. ʻIke ʻia ma ka wao nahele ʻo Sahara ma Algeria i 2020, aia ʻo Erg Chech 002 i nā pae kiʻekiʻe o ka radioactive isotope aluminika-26 ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. He hopena koʻikoʻi kēia ʻike no ko mākou ʻike ʻana i ka hoʻokumu ʻana o ka honua a me ka hoʻomaka ʻana o nā meteorites.

Ua manaʻo ʻia ʻo Erg Chech 002 he meteorite pōhaku i ʻike ʻia he pōhaku achondrite, e like me ka pōhaku lua pele a mai ka wā mua o kā mākou ʻōnaehana solar. Ua manaʻo ʻia ʻo ia ka meteorite kahiko loa o ka lua pele. He mea koʻikoʻi loa ka loaʻa ʻana o ka alumini-26 i loko o ka meteorite no ka mea ua manaʻo ʻia he hana koʻikoʻi kēia isotope i ka ulu ʻana o ka ʻōnaehana solar.

ʻO ka aluminika-26, ka mea i ʻike ʻia he kumu ia o ka wela i ka ʻōnaehana solar mua, ma hope ua pala a hoʻololi i ka hoʻoheheʻe ʻana o nā pōhaku kahiko i hoʻokumu ʻia i nā hōkū. Eia nō naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o kēia isotope ma Erg Chech 002 ke hoʻohālikelike nei i ka manaʻo ua puʻunaue like ʻia i loko o ka ʻōnaehana solar mua. Ua ʻike nā mea noiʻi he ʻekolu a ʻehā paha manawa o ka alumini-26 i loko o ke kino makua o kēia meteorite ma mua o ke kino makua o nā meteorites like, e hōʻike ana i ka puʻunaue like ʻole o kēia isotope.

No ka hoʻoholo ʻana i ka makahiki o Erg Chech 002, ua kālailai nā kānaka ʻepekema i ke alakaʻi a me ka uranium isotopes a helu i kona mau makahiki alakaʻi-isotopic ma kahi o 4.566 biliona makahiki. Kūlike kēia me ka makahiki i manaʻo ʻia o ka ʻōnaehana solar. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i kēia ʻikepili me nā meteorites kahiko ʻē aʻe, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa ka ʻike i ke kumu o ka honua a hiki ke loiloi hou i nā makahiki o nā meteorites i aʻo mua ʻia.

Hāʻawi kēia ʻike i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i nā pae hoʻomohala mua o kā mākou ʻōnaehana solar a me ka mōʻaukala honua o nā hōkū. ʻO nā noiʻi hou aʻe e pili ana i nā ʻano pōhaku achondrite e hoʻomau i ka hoʻomaʻemaʻe i ko mākou ʻike no ka ʻōnaehana solar mua a me kona hoʻokumu ʻana.

Sources:

– Nature Communications (Paʻi ʻia ʻAukake 29, 2023)

– ʻO ke kamaʻilio ʻana (ʻatikala na Evgenii Krestianinov)