Ka Pohihihi Evolutionary of Caterpillar Prolegs

Ua ʻike ʻia ka enuhe no ko lākou mau wāwae ʻē aʻe, i kapa ʻia ʻo prolegs, i hoʻohana ʻia no ka hopu ʻana i nā lālā a me nā lau. Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i ke kumu evolutionary o kēia mau prolegs. Ua ʻike nā mea noiʻi ua loaʻa maoli nā prolegs mai kahi papahana genetic e kuhikuhi ana i nā lobes i nā lālā crustacean. Ua noho ʻole kēia papahana genetic i ka ʻāpana crustacean limb no nā miliona mau makahiki a hiki i ka hoʻāla hou ʻana i loko o ka ʻōpū o nā enuhe.

Ua pili ka ha'awina i ka ho'opilikia 'ana i kekahi gene kiko'ī, ka ʻōpū A, i loko o nā larvae pepeke kahi i loaʻa ai nā prolegs. ʻO ka hoʻohaunaele piha ʻana o ka gene ka mea i loaʻa i ka nele o nā prolegs, ʻoiai ʻo ka hoʻohaunaele hapa i alakaʻi ʻia i ka hoʻomohala ʻana i ʻelua mau ʻano ʻokoʻa i loko o ka ʻōpū-prolegs a me kahi ʻano hoʻololi o nā wāwae thoracic. Hōʻike kēia i ka puka ʻana o kēia mau ʻano ʻelua mai nā wahi like ʻole o ke kino a ʻaʻole hiki ke ʻano like.

Ua hōʻike hou ʻia ka nānā ʻana ua like ke ʻano o ka moʻo o nā prolegs me nā pepeiaohao poʻo, kahi ʻano hou i nā pepeke a me nā moth. ʻO ka pūnāwai o nā genes i hōʻike ʻia i loko o nā prolegs ua like pū me nā genes i loaʻa i nā endes, kahi hapa o nā mea hoʻohui i nā crustaceans.

Hōʻike ka haʻawina he paʻakikī ka mōʻaukala evolutionary o nā lālā pepeke, me nā lālā i hoʻokumu ʻia ma ke ʻano he hoʻohui axis hoʻokahi a ma hope e lilo i biramous. I ka wā lōʻihi, ua hoʻomohala kēia mau lālā i nā lobes e kū pono ana i loko i kapa ʻia ʻo endis. I kekahi mau moʻokūʻauhau, ua nalowale nā ​​hope, akā i loko o nā pepeke a me nā mu, ua hoʻāla hou ʻia lākou e hana ma ke ʻano he prolegs.

Hōʻike kēia noiʻi pehea e hoʻohana hou ai ka evolution i nā ʻano a me nā papahana genetic. ʻO Prolegs kahi hiʻohiʻona hou i puka mai i nā ʻōlelo aʻo mua no ka hana ʻana i nā ʻāpana o nā wāwae kahiko. Ua hoʻoholo hope ʻia ka mea pohihihi o nā prolegs anuhe, e hōʻike ana i ko lākou pili kahiko i nā lālā crustacean.

– Ke Kula Nui o Singapore