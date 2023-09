ʻO nā holomua a me nā noʻonoʻo kūpono o ka hoʻoponopono ʻana o Gene i ka lāʻau lapaʻau

ʻO ka hoʻoponopono ʻana o Gene, kahi kahua hoʻomaka o ka lāʻau lapaʻau, ʻo ia ka mea nui o ke kau ʻōlelo nui a Dr. Tamara Sunbul, i kapa ʻia ʻo "A New Era for Medicine: Digital Diagnostics and Therapeutics." ʻO Dr. Sunbul, ka luna lapaʻau o Clinical Informatics ma Johns Hopkins Aramco Healthcare, ua hoʻokūpaʻa i ka hiki o ka genotyping a me ka hilinaʻi i ka hōʻiliʻiliʻikepili i ka manawa.

ʻO ke kumu o ka ʻenehana kikohoʻe, e like me ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano, ʻo ia ka ʻike ʻana i nā mea ʻino i hiki ke hopena i nā ʻano like ʻole o nā hopena i ke kau ʻana i nā lāʻau lapaʻau. Ua wehewehe ʻo Dr. Sunbul e hiki i nā kānaka ke hana like ʻole i ka lāʻau lapaʻau hoʻokahi, e hōʻike ana i ka pono o ka hōʻoia pololei a me nā ʻano lapaʻau.

ʻO kekahi o nā holomua koʻikoʻi i ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano, ʻo ia ka CRISPR-Cas9, i ʻike ʻia hoʻi ʻo "genetic scissors." ʻOki pololei kēia ʻenehana i nā kaʻina DNA ma nā wahi kikoʻī, e ʻae ai i ka holoi ʻana a i ʻole ka hoʻokomo ʻana i nā kaʻina gene e hoʻololi i ke kumu DNA. ʻOiai ua loaʻa mua ʻo CRISPR i nā noi i ka mahiʻai a me ka bioenergy, ua haʻi ʻo Dr. Sunbul i kona hiki i nā diagnostics digital a me nā therapeutics.

Ma ke aupuni o nā diagnostics digital, ua puka mai nā ala hou e like me SHERLOCK a me DETECTR. Hoʻohana kēia mau ʻano hana i ka hoʻoponopono ʻana i mea e hiki ai ke ʻike wikiwiki i nā maʻi maʻi e like me COVID-19. Hoʻohui ʻia, hoʻokomo ʻia ka hoʻoponopono gene i loko o nā kaʻina hana ʻike lāʻau e nā hui e like me Atomwise, Deep Genomics, a me Valo.

Eia kekahi, he hana koʻikoʻi ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano i ka holomua ʻana i nā cell a me nā lāʻau lapaʻau no nā ʻano kūlana. Hoʻopili kēia i nā maʻi koko e like me thalassemia, sickle cell maʻi, a me ka hemophilia, a me nā kūlana e like me Down syndrome, hereditary blindness, cystic fibrosis, Duchenne's muscular dystrophy, a me Huntington's maʻi. Ma o ka hoʻohana ʻana iā CRISPR, ua hiki ke hoʻonohonoho hou i ka ʻōnaehana pale o ka mea maʻi e hoʻopaʻa i ko lākou maʻi maʻi, nā maʻi (e like me HIV, COVID-19, flu, Malaria, Zika, a me nā antibiotic resistance), a me nā maʻi maʻi e like me ka hypercholesterolemia a me ke ʻano. 1 diabetes.

ʻOiai ʻo kēia mau holomua kupaianaha, pono mau ka noʻonoʻo ʻana i ka pono, ke kānāwai, a me ka ʻepekema. Ua kuhikuhi ʻo Dr. Sunbul e hiki ke loaʻa nā hopena ʻino i ka hoʻoponopono ʻana i ka gene, me ka hoʻoikaika ʻana i ka pono o ka makaʻala a me ka pololei. Eia kekahi, hiki i ka hoʻoponopono gene ke hoʻopōʻino i nā hanauna e hiki mai ana, no ka mea, hiki ke hoʻolilo ʻia nā loli hiki ʻole ke hoʻololi ʻia. No laila, pono nā kūkākūkā piha e pili ana i nā hopena kūpono o ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano e hōʻoia i ka hoʻohana pono ʻana a mālama i ka pono o nā kānaka a me ke kaiāulu holoʻokoʻa.

Sources:

- Kauka Tamara Sunbul, ka luna lapaʻau o Clinical Informatics ma Johns Hopkins Aramco Healthcare