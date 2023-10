Hoʻoweliweli ka hoʻololi i ke ʻano o ke ola ʻana o nā ʻōpeʻapeʻa, ʻike ʻia ka haʻawina

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences e hōʻike ana e pilikia paha ke ola ʻana o nā ʻōpeʻa ma muli o ka piʻi ʻana o ka wela o ka honua. ʻO ka noiʻi, i alakaʻi ʻia e nā ʻepekema mai University College Dublin a me ke Kulanui o Bristol, i kālele ʻia i ka pōʻai hibernation o kahi pūʻulu o nā ʻōpeʻapeʻa lio nui aʻe.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka loli ʻana o ke aniau i ka wā hoʻomaha o nā ʻōpeʻapeʻa i hoʻopilikia i ka mīkini molekala no ko lākou ola lōʻihi. ʻO Telomeres, ʻo ia nā ʻāpana DNA e pale ana i nā welau o nā chromosomes, e pōkole i kēlā me kēia manawa e puʻunaue ai ke kelepona. Hoʻopili ʻia kēia kaʻina hana pōkole me ka ʻelemakule a me nā maʻi pili i ka ʻelemakule.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo nā ʻōpeʻa i puka pinepine mai ka hibernation ma muli o ke ʻano mehana, ua ʻoi aku ka pōkole o nā telomeres i hoʻohālikelike ʻia i nā hoʻoilo ma mua me nā mahana anuanu. Ua hōʻike ʻo Polofesa Emma Teeling o ke Kulanui ʻOihana ʻo Dublin i ka hopohopo no kēia mau ʻike, me ka ʻōlelo ʻana e hiki ke kaupalena ʻia ka piʻi ʻana o ka wela o ka honua i nā hopena maikaʻi o ka hibernation i nā ʻōpeʻa hihiu.

Ua ʻimi ʻo Kauka Megan Power, ke alakaʻi kumu o ka noiʻi, ma luna o 200 mau ʻōpeʻapeʻa kāmaʻa ʻoi aku ka nui ma waena o ʻekolu hoʻoilo e nānā i nā hopena o ka hibernation ma nā telomeres. Ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana e hana ana ka hibernation ma ke ʻano o ka hoʻoulu hou ʻana, me ka hoʻolōʻihi ʻana o nā telomeres ma mua o ka pōkole i ka wā hibernation. ʻO kēia hoʻonui paha ma muli o ka hōʻike ʻana o ka enzyme telomerase, ka mea e ʻae ai i ka telomeric DNA e hana hou iā ia iho me ka ʻole o ka pōʻino.

Hōʻike ka ʻike o ke aʻo ʻana i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i nā kūlana climatic ma ke ʻano lōʻihi o ke ola o nā ʻōpeʻa. ʻO nā ʻano ʻano me ka lōʻihi o ke ola ʻana a me ka lohi o ka hānau ʻana, e like me nā ʻōpeʻapeʻa, ua pilikia loa i nā loli kaiapuni. Hoʻoikaika ka poʻe noiʻi i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka pā ʻana a me ka hoʻololi ʻana i ka loli wikiwiki.

Pono ka noiʻi hou aʻe e ʻimi i ke kuleana o ka telomerase i ka hoʻonui ʻana o nā telomeres i ka wā hibernation. Hōʻike ka haʻawina i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ka ecology a me ke ola ʻana o nā heluna ʻōpeʻa, e hoʻoikaika ana i ka pono o ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi a me ka hoʻōla ʻana e pale i kēia mau mea kupaianaha.

