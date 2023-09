Hoʻonui i nā lawelawe kaiaola ma o Ecovoltaics: He ala hoʻomau i ka ikehu lā

ʻO ke ala maʻamau i ka hoʻokomo ʻana i ka ikehu lā e pili ana i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ʻāina a me ke kau ʻana i nā panela lā ma ka ʻili i hoʻopaʻa ʻia. Eia nō naʻe, hiki i kēia ala ke hoʻopilikia nui i nā kaiaola. I mea e hoʻoikaika ai i kahi ala hoʻomau a me ke kaiapuni, noi nā mea noiʻi mai Colorado State University i ka hoʻohana ʻana i nā ecovoltaics, kahi e hui pū ai i ka hana ikehu me ka mālama ʻana i nā lawelawe kaiaola.

ʻO Agrivoltaics, ka mea e pili ana i ka hoʻohana ʻelua o ka ʻāina no ka mahiʻai a me ka hoʻonohonoho ʻana o ka lā, ua ʻike ʻia he ala kūpono i ka hoʻomau. Eia nō naʻe, manaʻo ia e hoʻonui i ka hoʻonui ʻana i ka uila me ka noʻonoʻo ʻole i nā pono kūpono no nā mea kanu a me nā holoholona ma lalo o nā panela lā. Lawe ʻo Ecovoltaics i kahi ala ʻē aʻe ma o ka hoʻolālā ʻana i nā ʻāpana lā e noʻonoʻo ana i nā pono o ka kaiaola, ʻoi aku ka nui o nā kaiapuni i kaupalena ʻia i ka wai e like me nā mauʻu.

Hoʻoikaika ka poʻe noiʻi mai kā lākou hana ma Jack's Solar Garden, ka pūnaewele noiʻi agrivoltaics nui loa ma US Eia, ke aʻo nei lākou i ka hoʻololi ʻana o nā panela lā i nā hiʻohiʻona o ka lā a hoʻololi i ka hāʻawi ʻana i ka ua, e hana ana i nā microenvironment kūʻokoʻa e kākoʻo ana i nā ʻokoʻa i loko o nā hoʻonohonoho lā. ʻO kēia mau microenvironments ke kikowaena o ka manaʻo o ka ecovoltaics.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi nui o ka ecovoltaics ʻo ia ka hiki ke hoʻihoʻi i nā ʻāina mahiʻai haʻahaʻa a haʻalele ʻia. ʻO kēia mau wahi, kahi kūpono no ka hoʻokomo ʻana o ka lā nui, hiki ke hoʻololi ʻia i ka manawa like i mau wahi e hoʻonui ai i ka biodiversity me ka hāʻawi ʻana i ka ikehu maʻemaʻe.

No ka noiʻi hou ʻana i nā hopena kaiaola o nā panela lā, hoʻolālā ka poʻe noiʻi e hoʻokumu i kahi keʻena noiʻi hou ma kahi ʻāina mauʻu maoli kokoke i ke kula o ke kulanui. Ma o kēia hoʻolālā, manaʻo lākou e hoʻomaopopo maikaʻi i nā hopena o ka hoʻokomo ʻana o ka lā i nā kaiaola maloʻo paʻakikī, ʻoiai e piʻi nui ana ka hoʻololi ʻana i ka wā e hiki mai ana.

ʻO ka noiʻi i alakaʻi ʻia e ka hui ʻo Colorado State University e manaʻo e hoʻohuli i ka hoʻonohonoho ʻana o ka lā e hiki mai ana ma o ka ʻimi ʻana i nā loina e hoʻomau i ka hoʻomau kaiaola. Ma ka lawe ʻana i kēia mau loina, hiki i nā hui ikehu ke hāʻawi i nā hoʻonā ʻāina a me nā hoʻonā hoʻohana ʻāina. Ma o ka ecovoltaics, hiki ke hoʻomau i ka ikehu o ka lā e hiki mai ana.

Sources:

– Matthew A. Sturchio et al, “Ecovoltaic principles for a more sustainable, ecologically informed solar energy future,” Nature Ecology & Evolution (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02174-x

– Ke Kulanui Mokuʻāina ʻo Colorado. "Pehea e hiki ai i ka hoʻokomo ʻana i ka ikehu lā ke hoʻonohonoho mua i nā kaiaola?" (2023, Kepakemapa 19). Phys.org.