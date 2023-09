Hoʻomākaukau ʻo NASA i ka ʻōnaehana hoʻolaha ʻana i ka Space Launch System Rocket no Crewed Lunar Mission ma 2024

Ke hoʻomākaukau nui nei ʻo NASA no kāna huakaʻi Artemis 2 e hiki mai ana, e ʻike ai i ʻehā mau astronauts e hoʻomaka i kahi huakaʻi mahina. E hōʻailona kēia i ka manawa mua i hele ai ke kanaka i ka mahina i loko o 50 mau makahiki. E hoʻohana ka misionari i ka rocket Space Launch System (SLS) o NASA, i lele maikaʻi ʻia me kahi mokulele mokulele ʻole i kapa ʻia ʻo Artemis 1.

ʻO ka manaʻo nui o ka hoʻomākaukau ʻana o NASA e hōʻoia i ka palekana o ka poʻe holo i ka wā o ke koʻikoʻi o ka hoʻomaka. Hoʻopili kēia i ka hoʻāʻo hou ʻana o nā ʻōnaehana hou ma luna o ka rocket SLS a me kāna mea hoʻolaha kelepona, me kahi ʻōnaehana pakele pilikia. Ke komo ikaika nei ka poʻe astronauts i ka hoʻomākaukau ʻana, e komo pū ana me ka hoʻāʻo ʻana ma ka pūnaewele me lākou e ʻaʻahu ana i kā lākou spacesuits.

ʻO ka mikiona Artemis 1, ka mea i hoʻouna i ʻekolu mannequins a puni ka mahina, ua hāʻawi i kumu no ka hoʻokumu ʻana i kahi kaʻina hoʻomākaukau maʻalahi no Artemis 2. ʻO nā pilikia i kū i ka wā Artemis 1, e like me ka hoʻopaneʻe ʻana i nā helu helu hoʻomaka simulated, ua hoʻoponopono ʻia, a i kēia manawa ka manaʻo. aia ma luna o nā mea pili i ka hui a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana e hoʻonui i nā hana palekana.

ʻO ka hoʻomākaukau ʻana no Artemi 2 e pili ana i nā milestone nui. E hoʻohālikelike ka poʻe holo i kahi lā hoʻokuʻu ma ka ʻaoʻao o ka ʻāina, e komo i nā hana hoʻomaʻamaʻa ulia pōpilikia, a e hoʻokau ʻia ka rocket i nā hoʻāʻo hoʻopaʻa ʻana a me nā hoʻāʻo ʻana ma ka Hale Hui Kaʻa o NASA. ʻO ka hope, e hoʻomākaukau ʻia ka waihona ma ka papa hoʻolaha no ka hoʻomaka ʻana o ka misionari i ka makahiki 2024.

ʻO ka palekana ka mea e hopohopo nui ai i ke kaʻina hana hoʻomākaukau. E hana ʻo NASA i ka helu like o ka helu helu helu helu ʻana e like me ka wā ma mua, e hoʻomaka ana i ka palekana o ka poʻe holo mokulele a me ka ʻāina. ʻO ka hoʻomaʻamaʻa mau ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa hoʻomanaʻo ʻana i ka ʻiʻo he mau mea pono ia o ka hoʻomākaukau ʻana, e hōʻoiaʻiʻo ana ua mākaukau maikaʻi nā lālā a pau no ka misionari.

ʻO nā hoʻololi koʻikoʻi ma Artemis 2, ʻo ia ka hoʻololi ʻana i nā kaʻina hana hoʻoheheʻe e pili ana i nā haʻawina i aʻo ʻia i ka wā o ka hoʻomaʻamaʻa lole pulu no Artemis 1. E kōkua nā hoʻololi hoʻolālā i ka mea hoʻolaha kelepona e hoʻomaikaʻi i kāna hana. Hāʻawi pū ʻia ka nānā ʻana i nā pilina pahu wahie e pale ai i ka leaks, me ka ʻikepili mai nā hoʻokolohua mua e hōʻike ana i nā hoʻoponopono pono.

Me kēia mau hoʻomākaukau piha ʻana, aia ʻo NASA i ke ala e hana i kāna huakaʻi Artemis 2 koʻikoʻi i kahi hana kūleʻa, e wehe ana i ke ala no ka ʻimi ʻana i ka mahina e hiki mai ana.

Sources:

– ʻatikala: Space.com

- Nā kiʻi kiʻi: NASA