ʻO ka hoʻomehana ʻana o Arctic i ka piʻi ʻana o ka wela o ke ao holoʻokoʻa, koi ʻia ka hana wikiwiki

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hoʻoheheʻe honua i paʻi ʻia ma ka puke pai 'Earth System Dynamics' e hoʻomehana ana ka Arctic ma kahi wikiwiki weliweli, kokoke ʻehā manawa ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka awelika honua. Ke hoʻomaka nei kēia ʻano hoʻomehana wikiwiki i ka piʻi ʻana o ka wela o ka honua i kahi wikiwiki wikiwiki aʻe ma mua o nā pae i hōʻike ʻia ma ka ʻaelike Paris.

Alakaʻi ʻia e Professor Julienne Stroeve mai ke Kulanui o Manitoba, ua manaʻo ka noiʻi e ʻimi i ka hāʻawi ʻana o ka Arctic i ka hoʻomehana honua a nānā i ka wikiwiki o kā mākou hoʻokokoke ʻana i nā paepae wela koʻikoʻi i kau ʻia ma ka ʻaelike Paris - 1.5 degere Celsius a me 2 degere Celsius.

Hōʻike nā ʻimi noiʻi inā ʻaʻole ʻike ka Arctic i kēia hoʻomehana wikiwiki ʻana, e piʻi ka honua i ka piʻi ʻana o ka wela ma kahi o ʻewalu mau makahiki ma hope o ke alahele o kēia manawa. Hōʻike kēia i ka hana koʻikoʻi o ka Arctic i ka piʻi ʻana o ka mahana.

No ka hōʻea ʻana i kēia mau hopena, ua hoʻohana ka hui i nā hoʻohālike hoʻohālike ea. Ua hoʻohālikelike lākou i nā kuhi me ka ʻole o ka hoʻomehana Arctic wikiwiki i nā hiʻohiʻona maoli, hiki iā lākou ke ʻike i ka nui a me ka manawa o ka piʻi ʻana o ka mahana. Ua hōʻike ʻia nā simulation i ka wā ʻole o ka hoʻomehana Arctic, e uhaʻi ʻia nā paepae o ka ʻaelike Paris i ʻelima mau makahiki ma hope (1.5 degere Celsius) a ʻewalu mau makahiki ma hope (2 degere Celsius) ma mua o nā kuhi o kēia manawa.

Hoʻopuka ʻo Polofesa Stroeve i ka pono no ka hana koke ʻana, me ka ʻōlelo ʻana aia mākou i loko o kahi ʻumi makahiki koʻikoʻi kahi e hiki ʻole ai ke hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻana e hopena i ka ʻoi aku o ka paepae 1.5-degere. Hoʻoikaika ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i ka hau a me ka hau o Arctic, e hōʻike ana i kāna hana i ka hoʻoponopono ʻana i nā mahana o ka honua.

He mea koʻikoʻi ka hoʻonui ʻana i ka ʻike e pili ana i ka hopena hohonu o ka hoʻomehana ʻana o Arctic a me ka wikiwiki o ka hoʻoikaika ʻana e hoʻēmi i ka loli aniau. ʻO ka mālama ʻana i kēia ʻāina palupalu ʻaʻole ia he manaʻo pili kaiapuni; he mea koʻikoʻi ia no ka pono o ko kākou honua a me nā hanauna e hiki mai ana.

FAQs

He aha ka ʻaelike Paris?

ʻO ka Paris Agreement he kuikahi honua i hāpai ʻia ma 2015, e manaʻo ana e hakakā i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a hoʻemi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo e hoʻēmi i ka hoʻomehana honua. No ke aha i ʻoi aku ka wikiwiki o ka hoʻomehana ʻana o Arctic ma mua o ka awelika honua?

ʻOi aku ka hoʻomehana ʻana o ka Arctic ma muli o kahi kaʻina i kapa ʻia ʻo Arctic amplification, kahi e hoʻoikaika ai nā ʻano manaʻo manaʻo maikaʻi, e like me ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau a me ka hau. He aha nā hopena o ka hoʻomehana Arctic wikiwiki?

Hoʻomaka ka hoʻomehana ʻana o Arctic i ka nalo ʻana o ka hau kai, kahi e hoʻopilikia ai i nā kaiaola a kōkua i ka piʻi ʻana o ka ʻilikai. Hoʻoikaika pū ia i nā hanana ʻino loa a hoʻonui i ka hoʻomehana honua. He aha nā mea e hiki ai i nā kānaka ke hana e hoʻoponopono i ka hoʻomehana Arctic? ʻO ka hōʻemi ʻana i nā kapuaʻi kalapona pilikino, ke kākoʻo ʻana i nā hoʻolālā ikehu hou, a me ke kākoʻo ʻana i nā kulekele ʻike ea e hiki ke kōkua i ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻomehana Arctic a me nā hopena.