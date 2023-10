ʻO ka 2023 Orionid Meteor Shower: He Kiʻi Lani ʻAʻole ʻoe e makemake e nalo.

Hoʻonohonoho ʻia ka wai meteor Orionid makahiki i ka piko ma ʻOkakopa 22, 2023, e hāʻawi ana i kahi hōʻike lani āu e makemake ʻole e nalo. ʻIke ʻia no kāna mau meteors māmā a me ka wikiwiki, hana nā Orionids i kahi ʻike ʻike kupanaha i ka lewa pō.

Hele nā ​​meteors o ka wai Orionid i ka wikiwiki ma mua o 148,000 mau mile i kēlā me kēia hola (66 kilomita i kēlā me kēia kekona) a hiki ke lilo i mau pōpō ahi, e hoʻopuka ana i nā kukui lōʻihi. Haʻalele pinepine lākou i nā "kaʻaahi" ʻālohilohi i ko lākou hele ʻana, hiki ke hoʻomau no kekahi mau kekona a mau minuke. ʻOiai ua ʻike ʻia lākou mai ka constellation ʻo Orion, ʻo nā meteors he mau ʻāpana liʻiliʻi a me nā ʻāpana, maʻamau mai nā comets a i ʻole asteroids, e ʻā ana i ke komo ʻana i ka lewa o ka Honua.

I ka hihia o nā Orionids, ʻo kēia mau meteor he ʻōpala i hana ʻia e Halley's Comet, he comet e hala ana i ka Lā a me ka Honua i kēlā me kēia 75 a 79 mau makahiki. I kēlā me kēia manawa e hoʻokokoke aku ai ʻo Halley's Comet i ka ʻōnaehana solar i loko, hoʻoheheʻe ia ma waena o 3 a 10 kapuaʻi o kāna mea.

No ka leʻaleʻa i ka ʻike ʻike maikaʻi loa, ʻoi aku ka maikaʻi o ka nānā ʻana i ka 45 a i ka 90 degere mai kahi kikoʻī o ka lewa. ʻO kēia hiʻohiʻona e hiki ai i nā meteors ke ʻike i ka lōʻihi a me ka nani. ʻO ka nānā pono ʻana i ka ʻālohilohi hiki ke hōʻemi ʻia nā meteors ma muli o kahi hopena i kapa ʻia ʻo foreshortening.

Hoʻopuka pinepine nā Orionids i 15 a 20 meteors i kēlā me kēia hola ma ko lākou kiʻekiʻe ke nānā ʻia mai nā wahi me ka liʻiliʻi o ka pollution māmā. Eia nō naʻe, aia kekahi mau manawa i ka wā i hala i ka piʻi ʻana o ka helu meteor i ʻekolu i kēia helu. I kēia makahiki, ʻaʻole i manaʻo ʻia ka hana ikaika.

ʻO ka manawa maikaʻi loa e nānā i ka ua meteor ma nā hola ma hope o ke aumoe a hiki i ka wanaʻao. Ke piʻi nei ka Orionids i ka hopena pule i ka makahiki 2023, e ʻoi aku ka maʻalahi o ka noho pō. ʻIke ʻia ka ua meteor mai ka ʻĀkau a me ka Hema, me ka poʻe nānā ma ka ʻĀkau ʻĀkau e kū pono ana i ka hikina hema a ʻo ka poʻe ma ka Hemisphere Hema e kū pono ana i ka hikina akau.

ʻO Halley's Comet, ke kumu o ka Orionid meteors, kekahi o nā comets kaulana loa a ʻike ʻia ma kahi o hoʻokahi manawa i kēlā me kēia 76 makahiki. ʻO kona ʻike hope loa ʻia i ka makahiki 1986, a ua hoʻomaka ʻia e hoʻi mai i ka makahiki 2061. ʻO ka Orionids ka mea e hoʻomanaʻo ai i ka noho mau ʻana o ka comet i ko mākou lewa.

Inā he ʻike kilo ʻike ʻoe a i ʻole he mea nānā makaʻu paha, ʻo ka 2023 Orionid meteor wai hoʻohiki e lilo i ʻike lani ʻaʻole pono e poina. E ʻimi e ʻimi i kahi mamao mai nā kukui ʻālohilohi o ke kūlanakauhale a lawe mai i kahi noho mauʻu a i ʻole ka lole e noho ʻoluʻolu i ka wā e leʻaleʻa ana i ka hōʻike.

Nā kumu: NASA, EarthSky, American Meteor Society