ʻO ka hoʻonui ʻia ʻana o ka ʻimi noiʻi DNA kahiko

I nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike ka noiʻi DNA kahiko i ka ulu ʻana o ka ulu ʻana, e hoʻohuli i ke kahua o ka archeology. ʻO kēia aʻo e puka mai nei i kapa ʻia ʻo paleogenomics paʻa ka mana nui no ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ko mākou wā i hala a hāʻawi i nā ʻike i ko mākou wā e hiki mai ana. Me ka unuhi ʻana a me ka nānā ʻana o ka DNA kahiko, ua hiki i nā mea noiʻi ke kūkulu hou i nā genomes piha a hoʻomālamalama i kā mākou mōʻaukala evolutionary.

No ka hoʻihoʻi hou ʻana i ka DNA kahiko, hoʻohana nā mea noiʻi i nā kumu like ʻole e like me ka iwi, niho, a i ʻole nā ​​lauoho lauoho mai nā koena kahiko. Hoʻopili ʻia nā ʻāpana DNA a hoʻohui hou ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā kamepiula. ʻO ke kaʻina hana, akā naʻe, ua hala nā makahiki he nui ma muli o nā pilikia e like me ka haumia a me ke kumukūʻai kiʻekiʻe o nā kaʻina hana. Akā ʻo ka holomua o ka ʻenehana a me ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ka DNA kahiko i maʻalahi a maʻalahi.

Ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka DNA o nā kānaka mai nā manawa like ʻole a me nā ʻāina ʻāina, ua hiki i nā geneticists a me nā archaeologists ke ʻike i nā ʻano o ka neʻe ʻana a me ka neʻe ʻana i ka mōʻaukala. Ua hōʻike ʻia kēia mau noiʻi ʻana ua ikaika ka heluna kanaka, me ka nui o nā nalu o ka neʻe ʻana a me ka hui ʻana i hana ʻia i nā kaukani makahiki. Ua kōkua pū ʻo DNA kahiko i ka hoʻoholo ʻana i ka wā i hui ai nā kānaka o kēia wā me nā Neanderthals, a me ka noho ʻana o nā kūpuna kanaka i ʻike ʻole ʻia e like me ka Denisovans.

ʻO nā noi o ka noiʻi DNA kahiko ma mua o ka mōʻaukala kanaka. Ua hoʻonohonoho ka poʻe ʻepekema i ka DNA o nā ʻano mea make e like me nā mammoths huluhulu a me nā manu dodo, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi i kā lākou biology a me ka ulu ʻana. Eia kekahi, ua ʻae ka DNA bacteria i ka poʻe noiʻi e aʻo i ke kumu a me ka ulu ʻana o nā maʻi e like me ka maʻi maʻi a me ka maʻi ʻeleʻele, a me ka nānā ʻana i ka microbiome o ko mākou mau kūpuna.

ʻO ka wā e hiki mai ana o ka noiʻi DNA kahiko e paʻa i nā mea hoihoi, me ka unuhi ʻana o ka DNA mai nā laʻana lepo e ʻike ai i ka poʻe noho lōʻihi i nalowale a kūkulu hou i nā kaiapuni i hala. Eia naʻe, hoʻopaʻapaʻa mau ʻia nā nīnau pili pono e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka DNA kahiko, ʻoi aku hoʻi mai nā koena kanaka.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua lilo ka noiʻi DNA kahiko i mea waiwai nui no nā archaeologists, e hāʻawi ana i kahi ʻike hohonu o ko mākou kumu, neʻe, a me nā paʻakikī o ka mōʻaukala kanaka.

