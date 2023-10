Hiki i kahi pūnaewele o nā Lasers ma Space ke kōkua i ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i nā ʻōpala

Ke piʻi aʻe nei ka hopohopo e pili ana i ka nui o nā ʻōpala ākea ma ka orbit honua haʻahaʻa. I ka pane ʻana i kēia pilikia, ke ʻimi nei nā mea noiʻi i ka manaʻo o ka hoʻohana ʻana i kahi pūnaewele o nā lasers e hoʻihoʻi hou i nā mea e hoʻopilikia ai i nā orbits palekana. E kau ʻia nā lasers, i hoʻohana ʻia e ka naʻauao akamai, ma luna o nā satelite a i ʻole nā ​​​​mea hoʻolaʻa ʻē aʻe a e nānā i nā mea o ka lewa. Ke ʻike ʻia kahi hui ʻana me kahi waiwai nui, e like me ka International Space Station a i ʻole ka satellite, hiki i nā lasers ke hoʻohuli i ka mea i kahi orbit palekana.

ʻO ka papahana, alakaʻi ʻia e Hang Woon Lee o ke Kulanui ʻo West Virginia, ke kākoʻo ʻia nei e NASA me $200,000 i ʻekolu makahiki. ʻO ka pahuhopu hope loa, ʻo ia ka hoʻomohala ʻana i kahi ʻōnaehana hiki ke hoʻoholo i ka manawa maoli e pili ana i nā mea āpau e hoʻopaʻa ʻia a hōʻoia i ka palekana o nā orbit hou mai nā hui hou aku. E hoʻohana ʻia nā lasers lehulehu e hoʻololi maikaʻi i ka trajectory o nā mea, kahi hana hiki ʻole ke hoʻohana ʻia me ka laser hoʻokahi.

I kēia manawa, he hana paʻakikī ka ʻimi ʻana i nā ʻōpala ākea, no ka mea, ʻaʻole hiki ke nānā ʻia kēlā me kēia mea o ka orbit. Ua manaʻo ʻia aia ma kahi o 34,600 mau ʻāpana o ka lewa, akā hiki ke loaʻa he 130 miliona mau ʻāpana liʻiliʻi liʻiliʻi loa i hiki ke ʻike pono. ʻO kēia kahi e lilo ai ka pūnaewele o nā lasers i mea pono loa, no ka mea hiki iā ia ke kuhikuhi i nā mea o kēlā me kēia nui.

ʻO ka hoʻohana ʻana i nā lasers e pili ana i ka lewa he mau mea maikaʻi ma mua o nā lasers honua. ʻAʻole pono lākou e hele i ka lewa o ka Honua, hiki ke hoʻololi i nā kaola, e ʻae ai i ka huli ʻana a me ka hoʻololi ʻana i nā mea. Eia kekahi, hiki i kēia ʻōnaehana AI-powered ke kumu kūʻai a hiki ke hoʻohana ʻia no ka nānā ʻana i nā mea āpau ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā mikiona palekana a me ka hui ʻole.

I ka hopena, hiki i ka hoʻomohala ʻana i kahi pūnaewele o nā lasers i ka lewa ka mea hiki ke hoʻoponopono pono i ka pilikia o nā ʻōpala āpau a pale i nā waiwai waiwai nui. Ma ka hoʻohana ʻana i ka naʻauao artificial a me nā lasers lehulehu, hiki i kēia ʻōnaehana ke hoʻoholo i ka manawa maoli a hōʻoia i ka palekana o nā orbit. ʻO kēia papahana noiʻi i kākoʻo ʻia e NASA i ka wā mua, akā he hana koʻikoʻi ia i ka hōʻemi ʻana i nā ʻōpala o ka lewa a mālama i ka pono o nā hana ākea.

