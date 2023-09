Hoʻihoʻi ʻia ka mea noiʻi Kolombia e aʻo ana i nā mea ʻē aʻe i ka lepo i ka honua

He mea noiʻi ʻōpio Kolombia ʻo Camilo Jaramillo-Correa, loaʻa ka manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i nā laʻana lepo i lawe ʻia mai waho mai. Ua hōʻiliʻili ʻia nā laʻana e Hayabusa2 mission a ke keʻena kikowaena o Iapana, ʻo ia ka mea i lilo i mea mua e hoʻokuʻu i nā kiʻi mai ka hana ʻana i nā rovers ma luna o kahi asteroid a hoʻihoʻi i nā mea hoʻohālike honua i ka Honua. ʻO Jaramillo-Correa, ka mea e aʻo ana i kāna PhD i ka Nuclear Engineering i kēlā manawa, ua hoʻolālā a kūkulu i kahi pahu hoʻohālike i hoʻopaʻa ʻia e hoʻopaʻa i nā laʻana a pale iā lākou mai ka haumia o ka ea.

Ua nīnau kāna mau kumu aʻo inā hiki ke hoʻohana i ka capsule e aʻo i nā mea extraterrestrial, a ua hoʻololi a hoʻāʻo ʻo Jaramillo-Correa i ka capsule e hoʻokō i nā koi koʻikoʻi no ka pale ʻana o ka laʻana. Ua hana ka hui i nā haʻawina ma nā ʻāpana ʻelua o nā laʻana mai Ryugu asteroid: nā ʻāpana pākahi a me nā pauka maikaʻi. Ke hoʻomau nei ka nānā ʻana, akā manaʻo lākou e loaʻa ka ʻike e pili ana i ka haku mele ʻana, nā waiwai, a me nā hōʻike hiki ke hiki ke hoʻololi i ka lewa o nā asteroids.

He mea nui ke aʻo ʻana i nā asteroids no nā kumu nui ʻelua, e like me Jaramillo-Correa. ʻO ka mea mua, hāʻawi lākou i kahi paʻi kiʻi o nā pae mua o ka Pūnaehana Solar a hiki ke kōkua iā mākou e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka hana ʻana a me ka honua honua, a me ke kumu o ke ola. ʻO ka lua, ʻo ke aʻo ʻana i nā asteroids hiki ke hāʻawi i nā ʻike i ka hopena o ka lewa a me ka haumia o ka lewa.

ʻO ka huakaʻi a Jaramillo-Correa mai Kolombia i ʻAmelika Hui Pū ʻIa no kāna noiʻi e hōʻike ana i nā ʻokoʻa o nā wahi noiʻi a me ka loaʻa ʻana o nā kumuwaiwai. Ua ʻike ʻo ia he ʻoi aku ka maʻalahi o nā mea noiʻi ma US i nā kumuwaiwai, e like me nā mea kani, ke hoʻohālikelike ʻia me nā mea ma Colombia. ʻOiai ʻo ia, ua aʻo ʻo ia e mahalo i nā hiki o kāna hale hana ma Kolombia a e lilo i mea waiwai.

ʻO kekahi mea noiʻi Colombian, ʻo Andrea Guzman Mesa, i hahai i kāna mau moeʻuhane ma ke kahua o ka astrophysics. Ua kālele kāna PhD i ke aʻo ʻana i nā lewa o nā hōkū ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar. Ua hoʻohālikelike ʻo ia i nā hiʻohiʻona o ka lewa i ka ʻikepili nānā me ka hoʻohana ʻana i nā papa hana aʻo mīkini e hana i nā wānana e pili ana i ke ʻano o ia mau lewa. He mea kōkua ʻo Guzman Mesa i ka hoʻonui ʻana i ka ʻike no nā wahine ʻepekema ma Kolombia, me ka manaʻo e hoʻololi maoli i ka ʻepekema noiʻi o ka ʻāina.

Sources:

