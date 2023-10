ʻO ka Hope Probe: wehe i nā mea pohihihi o ka lewa Martian

Me ka hoʻokuʻu ʻana o kāna pūʻulu ʻeiwa o ka ʻikepili, ke hoʻomau nei ka 'Hope Probe' o ka Emirates Mars Mission i ka hāʻawi ʻana i nā ʻike hohonu i ka lewa Martian. Me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana hou, ua hopu ka probe i ka nui staggering o 3.3 Terabytes o ka ʻikepili lewa mai ka honua ʻulaʻula, e hoʻololi i ko mākou ʻike no Mars.

ʻO ka ʻeiwa o ka ʻikepili, i hōʻiliʻili ʻia mai Malaki 1 a i Mei 31, 2023, e hōʻike ana i nā mana kūʻokoʻa o nā mea hana ʻepekema ʻekolu o Emirates Mars Probe: ka Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS), ka Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS), a me ka Emirates Exploration Imager. (EXI). Ma o kēia mau mea kani, hāʻawi ka misionari i ka nānā piha ʻana i ka lewa Martian, mai kona ʻili a i waho.

ʻO kekahi o nā mea kupanaha loa i ʻike ʻia mai ka ʻikepili hou loa, ʻo ia ke aʻo ʻana i nā loli pōkole a me ka neʻe ʻana o nā ao ma Mars. ʻO ka EXI, me kāna mau kiʻi kapuaʻi kiʻekiʻe i lawe ʻia i nā lā like ʻole, hāʻawi i nā ʻepekema i ka nui o ka ʻike e pili ana i ke ʻano ikaika o nā ao Martian.

Eia kekahi, i ke komo ʻana o ka Lā i ka piko o kāna pōʻai makahiki 11, ua hōʻike ka nānā ʻana i ka pō o EMUS i nā hōʻike hōʻikeʻike o nā aurora discrete. Ua hōʻike ʻia kēia mau aurora, i ʻike ʻia ma luna o nā māla magnetic crustal ikaika loa ma ka ʻaoʻao hema, i kahi hōʻike kukui kupaianaha ma ʻApelila 27 a 28, 2023.

ʻO ka misionari lōʻihi o ka Hope Probe ma mua o kāna pahuhopu mua o ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili no kahi makahiki Martian, e like me ʻelua mau makahiki honua. I kēia manawa, me kahi makahiki honua hou e nānā i nā ʻano like ʻole o ka lewa Martian, manaʻo ka misionari e wehe i nā mea pohihihi e pili ana i nā kaʻina o ka lewa haʻahaʻa, ka nalowale o ka lewa o luna, a me ka pilina koʻikoʻi ma waena o nā mea ʻelua.

ʻO ka orbit kūʻokoʻa o ka Hope Probe e hiki ai i ke kaiāulu ʻepekema ke ʻimi i nā ʻano like ʻole o kēlā me kēia lā a me nā kau o ka lewa Martian. Ma ka nānā ʻana i ka hōʻiliʻili nui o ka ʻikepili a ka mea noiʻi, manaʻo ka poʻe noiʻi e wehe i nā ʻike koʻikoʻi i ka dynamics lewa o Mars.

I ka hopena, ʻaʻole i ʻoi aku ka Hope Probe ma mua o nā mea i manaʻo ʻia ma ke ʻano o ka hōʻiliʻili ʻikepili akā ua hoʻonohonoho pū i ke kahua no nā holomua holomua i ko mākou ʻike ʻana i ka lewa Martian. Me kēlā me kēia papa helu, ua wehe ʻia nā mea pohihihi hou, e kāhea ana i nā ʻepekema e wehe i nā mea huna o ka honua ʻulaʻula.

1. He aha ka Hope Probe?

ʻO ka Hope Probe kahi mokulele i hoʻokumu ʻia e ka Emirates Mars Mission e aʻo a hōʻiliʻili i ka ʻikepili ma ka lewa Martian.

2. ʻEhia ka nui o ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka Hope Probe?

Ua hōʻiliʻili ka Hope Probe i ka nui o 3.3 Terabytes o ka ʻikepili lewa mai Mars.

3. He aha nā pahuhopu ʻepekema nui o ka misionari?

Manaʻo ka misionari e hoʻomaopopo i nā kaʻina hana haʻahaʻa o ka lewa, ka nalowale o ka lewa o luna, a me ka loulou ma waena o nā mea ʻelua e hōʻike i nā mea pohihihi e pili ana i ka lewa Martian.

4. He aha nā mea i ʻike ʻia mai ka ʻikepili hou loa?

Ua hōʻike ʻia ka ʻikepili hou loa i nā ʻike hoihoi e pili ana i ka neʻe ʻana o nā ao Martian a hōʻike i nā hōʻike kupaianaha o ka aurora discrete ma luna o nā māla magnetic crustal ikaika loa ma ka ʻaoʻao hema.

