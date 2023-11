Ua wehe ʻia ke kiʻi hou ma ke kula kiʻekiʻe ʻo Nossal e hoʻohanohano i ka moʻolelo kūloko

Ua hōʻike ʻia ke kula kiʻekiʻe ʻo Nossal ma Berwick i kahi kiʻi keleawe koʻikoʻi o ke ola no ka hanohano o Sir Gustav Nossal AC. Ua hana ʻia e nā mea kālai kiʻi kaulana o ka honua ʻo Gillie lāua ʻo Marc, mahalo kēia kiʻi nani i nā hana ʻepekema kupaianaha a Sir Nossal, kāna hāʻawi waiwai nui i ke kula, a me kona ʻano maʻalahi a aloha.

Ma ka lā 20 o Nowemapa, ua ʻākoakoa ke kaiāulu kula e ʻike i ka wehe nui ʻana o ke kiʻi, e hoʻomanaʻo ana i ka hoʻoilina mau o Sir Nossal. Ua hōʻike ʻo Kauka John Inns, ka pelekikena o ka ʻaha kula, i kona hauʻoli i ka ʻike ʻana i ke ola ʻana o ke kiʻi ma hope o kekahi mau makahiki o ka hoʻolālā akahele a me ka hoʻomākaukau ʻana, i hoʻomaka i ka makahiki 2019 me ka manaʻo e hui pū me ka makahiki 10 o ke kula ma 2020.

Ua haʻi aku ke poʻo kumu o ke kula kiʻekiʻe ʻo Nossal, ʻo Roger Page, i kona mau manaʻo no ke koʻikoʻi o ke kiʻi. Ma ka hōʻike ʻana i ke kuleana koʻikoʻi o Sir Nossal i loko o ke kaiāulu kula, ua hōʻike ʻo Page i kona manaʻolana e lilo ke kiʻi i mea hoʻohanohano kūpono i ko lākou pilina. Ua ʻōlelo hou ʻo ia ua kipa pinepine ʻo Sir Nossal i ke kula, e lawe ana i ka manawa e launa pū me nā haumāna, nā limahana, a me nā malihini. Ma ke ʻano he hōʻailona o kēia pilina aloha, e hōʻike nui ʻia ke kiʻi keleawe o Sir Nossal e noho ana ma ka puka mua o ke kula.

Ma waho aʻe o kona ʻike kūloko, ʻo Sir Gustav Nossal kahi kiʻi kaulana o ka ʻāina a me ka honua. Hāʻawi ʻia i ka Australian of the Year ma 2000, ua waiho ʻo Sir Nossal i kahi hōʻailona indelible ma nā kaiāulu Australia a me ka honua. Ma ka ʻaoʻao o kāna hana hoʻokūkū ma ke kahua o ka immunology, ua hāʻawi pū ʻo ia iā ia iho i nā hana kōkua kanaka. ʻO kāna mau hana koʻikoʻi e pili ana i ka noho ʻana o ka Global Program for Vaccines and Immunization ma ka World Health Organization, a me ka hui pū ʻana me ka Bill and Melinda Gates Foundation's Vaccine Program.

Ua hānau ʻia ma Austria i ka makahiki 1931, ua neʻe ʻo Sir Nossal i Australia i kona wā ʻōpio. I ka lanakila ʻana i ka pale ʻōlelo, ua ʻoi aku ʻo ia ma ke kula, lilo ʻo ia i haumāna kiʻekiʻe ma kāna kula a loaʻa iā ia kāna kēkelē lapaʻau mai ke Kulanui o Sydney. Ma hope mai, ua alualu ʻo Sir Nossal i kāna Ph.D. ma ke Kulanui o Melbourne. Ua alakaʻi ʻo ia iā ia i ka Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) kaulana ma Melbourne, kahi i lawelawe ai ʻo ia ma ke ʻano he alakaʻi mai 1965 a i 1996.

Ua haʻi ʻo Sir Nossal i kona manaʻolana ʻo ke kiʻi, me kāna ʻano hoʻomau i ke kula, e hoʻoikaika i nā hanauna e hiki mai ana e ʻike i kā lākou mau moeʻuhane. Ua hoʻomanaʻo ʻo ia i ka lehulehu he ʻāina ʻo Australia i nā manawa kūpono a hōʻike i kona mahalo a haʻaheo i ke kū ʻana i mua o lākou. Ua paipai ʻo Sir Gustav Nossal i nā mea a pau e hoʻomanaʻo i ko lākou manawa ma ke kula kiʻekiʻe ʻo Nossal me ke aloha.

Ua hoʻokō ʻia ka papahana kiʻi ma muli o nā haʻawina o ke kaiāulu kula a me nā hāʻawi manawaleʻa mai nā mea hoʻolako ʻoihana e like me PSW Uniforms a me Edunet Computers, a me kahi haʻawina nui mai ka WEHI no ka mahalo ʻana i kā Sir Gustav Nossal i hāʻawi nui i ka noiʻi olakino a me ka hui ponoi.

ʻO wai ʻo Sir Gustav Nossal?

ʻO Sir Gustav Nossal he kanaka ʻepekema ʻAmelika i hānau ʻia ma ʻAukelika a he kanaka kōkua kanaka. Ua kaulana ʻo ia no kāna hana ma ke kahua o ka immunology a ua hāʻawi nui ʻo ia i ka noiʻi olakino ma ka honua. Ua loaʻa iā Sir Nossal ka makana Australian of the Year ma 2000 a ua lawelawe ʻo ia ma nā kūlana alakaʻi me nā hui hanohano e like me ka World Health Organization a me ka Bill and Melinda Gates Foundation's Vaccine Program.

No ke aha i wehe ʻia ai kahi kiʻi ma ke kula kiʻekiʻe ʻo Nossal?

Ua wehe ʻia ke kiʻi keleawe ma ke kula kiʻekiʻe ʻo Nossal e hoʻohanohano i nā hana a Sir Gustav Nossal, kāna hana koʻikoʻi i loko o ke kaiāulu kula, a me kona ʻano maʻalahi. He mea hoʻomaikaʻi ke kiʻi i kāna mau haʻawina ʻepekema a me kona hoʻomau mau ʻana i kumu hoʻoikaika no nā haumāna a me nā limahana.

Na wai i hana ke kii?

Ua hana ʻia ke kiʻi e nā mea kālai i ʻike ʻia ma ka honua ʻo Gillie lāua ʻo Marc, i ʻike ʻia no kā lāua kālena kūʻokoʻa a me ka hiki ke hopu i ke ʻano a me nā hoʻokō o nā kiʻi kaulana.