Manaʻo nā Kūlana Hou ma Chile e hōʻemi i ka haumia māmā a me ka pale ʻana i nā lani ʻeleʻele

ʻIke ʻia ʻo Chile no kāna mau hiʻohiʻona ʻokoʻa, ʻo ka wao nahele ʻo Atacama kekahi o nā wahi maikaʻi loa no ka poʻe astronomers ma muli o kona lani mālamalama a me ka liʻiliʻi o ka pollution māmā. No ka mālama ʻana i kēia mau lani ʻeleʻele no ka astronomy a me ka hoʻoponopono ʻana i nā hopena pōʻino o ka pollution māmā i ke olakino kanaka a me nā mea olaola, ua hoʻopuka ke Kuhina Kūʻai ʻo Chile i kahi New National Lighting Standard.

Ma mua, ua loaʻa i nā wahi e mālama ana i nā mākaʻikaʻi nui ma Chile i nā lula kukui e pale i ko lākou kūlana ʻeleʻele. I kēia manawa, ke hoʻonui ʻia nei kēia mau kūlana ma nā wahi ʻē aʻe o ka ʻāina e hoʻolaha i nā hana kukui waho kūpono a hoʻomau.

ʻO ka maʻamau kukui hou e kālele ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kukui o waho ma o ka hoʻololi ʻana mai ke kukui polū ikaika i nā ʻoni amber palupalu. Kōkua kēia hoʻololi i ka hōʻemi ʻana i nā hopena maikaʻi ʻole i ke olakino kanaka, e like me ka momona, ke kaumaha, a me kekahi mau ʻano maʻi kanesa. Eia hou, pono e pio ka hoolaha malamalama ma waena o ke aumoe a me ka 7 am, e hooiaio ana aole e kokua ana ke kukui kalepa i ka pollution malamalama i na hora po nui.

Ma waho aʻe o ke olakino kanaka, ʻike pū ka New National Lighting Standard i ka hopena o ka pollution māmā i nā mea olaola. Hoʻopilikia ke kukui artificial i ke ʻano o nā ʻano pō, e like me nā pollinators insect a me nā manu kai. Ke hilinaʻi nei nā pollinators insect i ka mālamalama o ka mahina a me ka hōkū hōkū no ka hoʻokele ʻana, a hiki i ka pollution māmā ke huikau a hoʻokaʻawale iā lākou, e pili ana i ka pollination mea kanu a me ka mālama ʻana i nā mea kanu. Pēlā nō, ʻo ka Markham storm petrel, he manu kai maoli no Chile, ʻEkuador, a me Peru, ke kū nei i ka pōʻino ma muli o ka pollution māmā. Hoʻohana kēia mau manu i ka mālamalama o ka mahina a me nā hōkū no ka hoʻokele ʻana i ko lākou wahi hānau, akā huikau pinepine nā kukui o ke kūlanakauhale iā lākou, e pale ana i ka neʻe ʻana.

Ke manaʻo nei ka New National Lighting Standard e hoʻohuli i nā hopena maikaʻi ʻole i ka holoholona hihiu a pale i nā wahi koʻikoʻi no nā hana mālama. Ma ka hoʻokō ʻana i ka ikaika, ka wela o ka waihoʻoluʻu, a me nā palena manawa, ʻimi ʻo Chile e hoʻokō i ka hoʻohana kūpono a hoʻomau i ka hoʻohana ʻana i nā kukui artificial me ka mālama ʻana i ke kaiapuni a me ke ola kanaka.

Ma waho aʻe o kēia mau pōmaikaʻi, hoʻopaʻa ʻia nā hoʻoponopono hou i ka mālama ʻana i ka lani ʻeleʻele o Chile, kahi home o nā mea nānā he nui. ʻO ka piʻi ʻana o ka pollution māmā he pilikia nui i ka hiki ʻana o nā ʻike astronomical i ka wā lōʻihi. Ma ka hana mua ʻana i ka mālama ʻana i ka lani pōʻeleʻele, ʻike ʻo Chile i ke koʻikoʻi o ka astronomy a me kāna kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ao holoʻokoʻa.

Nā Puna: Fundación Cielos de Chile, Ke Kuhina Kaiapuni o Chile