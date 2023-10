Hāʻawi ʻo Bat Skull mai 50 miliona mau makahiki aku nei i ka ʻike hou i ka Early Bat Evolution

By

Ua ʻike ʻia ka iwi poʻo o ka ʻōpeʻa ʻaneʻane ma kahi o 50 miliona mau makahiki, i loko o ke ana ma Farani. Hōʻike kēia ʻike i ke ʻano pohihihi mua o nā ʻōpeʻapeʻa. ʻO ka peʻapeʻa kekahi o nā moʻolelo mōʻalihaku maikaʻi loa ma waena o nā mammals, he mea paʻakikī ke hoʻoholo i ka wā i hoʻomaka mua ai lākou e lele a lele paha i loko o nā ana, a me ka wā i hoʻomohala ai lākou i kā lākou echolocation kūikawā. ʻO ka iwi poʻo ʻōpeʻa, no ka ʻano make ʻo Vielasia sigei, aia ma waena o 23 mau kānaka fossilized i loaʻa i loko o ke ana.

Hoʻokaʻawale pinepine ʻia nā mōʻalihaku ʻōpeʻa mua a palahalaha loa, no laila paʻakikī ke aʻo ʻana i kā lākou anatomy ʻekolu a hoʻoholo inā hoʻohana lākou i ka echolocation. Akā naʻe, ua mālama maikaʻi ʻia ka iwi poʻo Vielasia sigei i loko o ka limestone, me ka mālama ʻana i kona ʻano kumu. ʻO kēia ka mea i hiki i nā ʻepekema ke aʻo i ka pepeiao o loko a hoʻohālikelike me nā ʻōpeʻa hou. Hōʻike nā hualoaʻa e hoʻohana paha kēia ʻōpeʻa kahiko i ka echolocation, e kau ana ma mua o nā koholā ma ke ʻano o ka hoʻomohala ʻana i kēia hiki. Ma mua o kēia ʻike ʻana, ʻike wale nā ​​​​mea ʻepekema i ka echolocation i nā ʻohana peʻa hou.

ʻO ka ʻōpeʻapeʻa Vielasia sigei he ʻano liʻiliʻi e noho ana ma ke ana, ʻo 1.8 knm wale nō ka lōʻihi. Kūʻē kēia i nā manaʻo mua i noho mua nā ʻōpeʻapeʻa i nā kumulāʻau a puni nā loko a me nā ululāʻau. ʻO ka paʻa ʻana o nā kaiapuni ana i hāʻawi i kahi puʻuhonua i ka wā o ka loli ʻana o ka mahana o ka wā Eocene mua.

ʻOiai ʻaʻole maopopo kēia ʻike i ka hoʻopaʻapaʻa e pili ana i ka echolocation bat mua, hāʻawi ia i nā hōʻike koʻikoʻi. He mea hoʻoikaika ia no ka ʻimi hou ʻana i ka moʻolelo mōʻalihaku e loaʻa ai nā ʻike hou aʻe i ka ulu ʻana o nā ʻōpeʻapeʻa a me kā lākou mau hiʻohiʻona kūʻokoʻa.

