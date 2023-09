ʻO ka hale lāʻau kahiko loa i ʻike ʻia: he kuʻuna kuʻuna kiʻekiʻe?

Ua ʻike hou ʻia e ka poʻe kālaihonua: ʻo ka hale lāʻau kahiko loa i loaʻa, mai ka hapalua miliona mau makahiki. Hōʻike kēia ʻike ua ʻoi aku ka holomua o ko mākou mau kūpuna ma mua o ka manaʻo mua. Loaʻa ka hale kupaianaha ma Kalambo Falls ma Zambia, kokoke i ka palena me Tanzania, a ua mālama maikaʻi ʻia. Manaʻo ʻia he paepae, ala hele, a i ʻole hale kiʻekiʻe e mālama ai i ko mākou mau hoahānau ma luna o ka wai.

Loaʻa ka lāʻau i nā kaha ʻokiʻoki, e hōʻike ana ua hoʻohana ʻia nā mea hana kahiko e hoʻohui i ʻelua mau lāʻau nui e hana i ka hale. Ma waho aʻe o ka paepae lāʻau, ua ʻike pū ʻia kahi hōʻiliʻili o nā mea hana lāʻau, me kahi ʻōpala a me kahi lāʻau ʻeli. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻo ua hoʻohana wale ko mākou mau kūpuna i ka lāʻau no nā kumu liʻiliʻi e like me ka hoʻomaka ʻana i ke ahi a i ʻole ka hahai holoholona.

Ua ʻōlelo ʻo Larry Barham, ka mea kākau kumu o ka noiʻi a me kahi kālaihonua ma ke Kulanui o Liverpool, ua hoʻololi kēia ʻike i kona ʻike i ko mākou mau kūpuna. Ua hōʻike ʻia he hiki iā lākou ke hoʻololi i ko lākou puni a hana i kahi mea hou. Manaʻo ʻo Barham e hōʻike ana kēia i kahi kiʻekiʻe o ka noʻonoʻo abstract a me ka mākaukau ʻōlelo paha.

ʻO ka hale ka mea i ʻike ʻia i ka wā o ka ʻeli ʻana i ka makahiki 2019 kokoke i ka muliwai Kalambo, ma luna o kahi wailele a hiki i ke kiʻekiʻe o 235 mika. ʻO ke kiʻekiʻe o ka wai ma ka hāʻule i manaʻo ʻia ua mālama i ka hale lāʻau i nā kenekulia. He kakaikahi ka ʻike e pili ana i ka lāʻau kahiko ma muli o kona ʻano popopo me ka waiho ʻole ʻana i nā ʻike no nā hanauna e hiki mai ana.

No ka hoʻoholo pololei ʻana i ka makahiki o ka hale, ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi ala hou i kapa ʻia ka luminescence dating, kahi e ana i ka manawa hope loa i ʻike ʻia ai nā minerala i ka lā. Ua hōʻike ʻia kēia he 476,000 mau makahiki ma mua o ka ulu ʻana o Homo sapiens. Ua ʻike ʻia nā mōʻalihaku o Homo heidelbergensis, he ʻohana kanaka, ma ka ʻāina, mai 700,000 a 200,000 mau makahiki.

Ke hoʻohālikelike nei ka ʻike i ka manaʻo nui he poʻe nomadic nā kūpuna kanaka. ʻO kahi o ka hale ma kahi kokoke i nā wailele, kahi i hāʻawi ʻia i kahi kumu wai hilinaʻi, e hōʻike ana ua lilo ia i hale mau. Eia naʻe, ʻaʻole i hōʻoia ʻia kēia kuhiakau a pono e noiʻi hou aku.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike kēia ʻike kupaianaha i ka mana nui a me ke akamai o ko mākou mau kūpuna. Hāʻawi ia i nā hōʻike o ko lākou noʻonoʻo holomua, hiki ke hoʻolālā, a me ka hana ʻana i nā hale i ʻike ʻole ʻia ma mua. Hoʻopuka ka ʻike i nā nīnau hoihoi e pili ana i ka hoʻomohala ʻana o nā moʻomeheu mua a hōʻike i ka pono no ka ʻimi hou ʻana a me ke aʻo ʻana i ko mākou wā i hala.

Sources:

- ʻatikala kumu: [hoʻokomo i ke poʻo inoa kumu kumu]

- Wehewehe:

- Hōʻike Luminescence: kahi ʻenehana e hoʻoholo ai i ka makahiki o nā minela ma ke ana ʻana i ka manawa mai ko lākou ʻike hope ʻana i ka lā.

– Homo heidelbergensis: he kupuna kanaka make i manaʻo ʻia ua ola ma waena o 700,000 a 200,000 mau makahiki aku nei.

- Ka noʻonoʻo ʻokoʻa: ka hiki ke noʻonoʻo i nā manaʻo i ʻike ʻole ʻia a ʻike ʻole ʻia.

[Hoʻokomo i nā URL o nā kumu me nā loulou ʻole]