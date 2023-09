Hoʻomohala ka poʻe noiʻi i ka lopako hoʻoheheʻe ʻia i ka ʻenekini

Ua hana maikaʻi ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui ʻo Cornell i kahi lopako ʻenekini nui i hoʻohana ʻia e ka puhi ʻana, ʻoi aku i ka hiki o nā lopako hoʻokele uila ma ke ʻano o ka wikiwiki, ka ikaika, ka maʻalahi, a me ka hiki ke lele. Ua hui pū ka hui i nā microactuators palupalu me ka wahie kemika kiʻekiʻe o ka ikehu no ka lanakila ʻana i nā pilikia e kū nei ma ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā kaʻa, nā ʻenekini, a me nā pamu. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi wahie kemika kiʻekiʻe-ʻoi aku ka ikaika e like me ka mea i hoʻohana ʻia i nā kaʻa, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻonui nui i ka mana ma luna o ka moku a me ka hana o ka robot. ʻO ka lopako, ʻoi aku ka lōʻihi ma mua o hoʻokahi ʻīniha ka lōʻihi a ua like ke kaupaona ʻana me hoʻokahi a me ka hapa pepa paʻi pepa, ua paʻi ʻia 3D me kahi resin pale ahi a hoʻolako ʻia me nā mea hana ʻehā e lilo i mau wāwae.

Hiki i nā mea hana ke hana i 9.5 newtons o ka ikaika, ke hoʻohālikelike ʻia me ka 0.2 newtons i hana ʻia e nā robots like like. Hiki i ka lopako ke hana ma nā alapine i ʻoi aku ma mua o 100 hertz, hiki ke hoʻoneʻe i 140%, a hāpai i 22 mau manawa i kona kaumaha kino. ʻO kāna mau mea hoʻokele puhi ahi e ʻae iā ia e hoʻokele i nā ʻāina paʻakikī, hoʻomaʻemaʻe i nā mea pale, lele i nā mamao kupaianaha, a neʻe wikiwiki i ka honua. Hāʻawi ka hoʻolālā o nā mea hana i kahi mana kiʻekiʻe o ka mana, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻoponopono i ka wikiwiki, ka pinepine o ka hoʻāla ʻana, a me ka meaʻai wahie i ka manawa maoli e hoʻoulu ai i nā ʻano pane.

Hoʻolālā ka poʻe noiʻi e hoʻopaʻa i nā mea hoʻokele hou aʻe e hana i nā neʻe i hoʻomalu maikaʻi ʻia a me nā neʻe ikaika ma kahi ʻano nui. Manaʻo lākou e hoʻomohala i kahi mana untethered o ka robot ma o ka hoʻohana ʻana i kahi wahie wai hiki ke lawe ʻia ma luna o ka moku, me nā mea uila liʻiliʻi. ʻO kēia holomua i loko o nā lopako hoʻoheheʻe ʻia e hoʻokokoke iā mākou i ka ʻoiaʻiʻo o ka hoʻohana ʻana i nā robots-scale insect i nā hana ʻimi a hoʻopakele, ʻimi, ka nānā ʻana i ke kaiapuni, ka nānā ʻana, a me ka hoʻokele ʻana i nā kaiapuni paʻakikī.

Source: Cameron A. Aubin et al, Mana ikaika, nā mea hoʻoheheʻe palupalu no nā lopako ʻeleʻele, ʻepekema (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Puna: Ke Kulanui ʻo Cornell