Hōʻike ka Misiona ʻo Changʻe-4 o Kina i nā mea huna o ka mahina

Ua hāʻawi ʻo Kina ʻo Changʻe-4 i nā ʻike hohonu i nā mea pohihihi o ka mahina. ʻO ka mikiona, i alakaʻi ʻia e ka Chinese National Space Administration (CNSA), ua hoʻokō i ka moʻolelo koʻikoʻi o ka pae ʻana ma ka ʻaoʻao lōʻihi o ka mahina i 2018. Mai ia manawa, ua kiʻi ka mokulele i nā kiʻi kupaianaha a me ka unuhi ʻana i nā ʻāpana mineral, e hoʻomālamalama i ka mahina o ka mahina. moʻolelo honua.

Ua paʻi ʻia nā ʻike o ka misionari Changʻe-4 ma ka Journal of Geophysical Research: Planets. Ua hōʻike ʻia ka hōʻike ʻana ʻo ka 130 kapuaʻi (40m) kiʻekiʻe o ka ʻili o ka mahina he nui nā papa lepo, lepo, a me nā pōhaku haki. Ua ʻike pū ka poʻe noiʻi i ʻelima papa ʻokoʻa o ka pele o ka mahina ma lalo o kēia ʻili, e laha ana ma ka ʻāina he mau piliona makahiki i hala.

Manaʻo ka poʻe loea ua hana ʻia ka mahina ma 4.51 biliona makahiki aku nei i ka wā i hui ai kahi mea nui o Mars me ka Honua a ua haʻihaʻi ka ʻāpana. No nā makahiki he 200 miliona e hiki mai ana, ua ʻike ka mahina i nā hopena like ʻole mai nā ʻōpala o ka lewa, e hana ana i nā māwae ma kona ʻili. E like me ka Honua, aia i loko o ka ʻaʻahu o ka mahina nā ʻeke pelemaka i hoʻoheheʻe ʻia i loko o nā māwae ma muli o ka pele pele.

Eia naʻe, hōʻike ka ʻikepili hou mai Changʻe-4 i ka emi iki ʻana o ka hana lua pele ma ka mahina i ka manawa. ʻO ka pili kokoke ʻana o ka pōhaku lua pele i ka ʻili o ka mahina, ʻoi aku ka lahilahi o ka ʻili o ka mahina, e hōʻike ana e maʻalili ana ka mahina a lilo ʻole i ka hana honua.

ʻOiai ua manaʻo ʻia ua pau ka hana o ka lua pele ma waena o hoʻokahi piliona a me 100 miliona mau makahiki i hala, ua manaʻo ka poʻe noiʻi, me ka loea astrogeological Jianqing Feng, aia paha he pelemaka i hūnā ʻia ma lalo o ka ʻili o ka mahina.

Hoʻomaka kēia mikiona hoʻomaka o ka ʻimi hou ʻana a me ka palapala ʻāina o nā hiʻohiʻona honua o ka mahina e ka misionari Changʻe-4. ʻO nā mea i ʻike ʻia a hiki i kēia manawa ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka wā i hala o ka mahina a kōkua i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala o ka ʻōnaehana solar.

Sources:

– Nūpepa no Geophysical Research: Planets, [Poʻo inoa ʻatikala], [Na mea kākau]

- ʻEpekema Ola, [Poʻo inoa ʻatikala], [Kakau]