Na Mea Huna Kamahaʻo i Huna ʻia Ma lalo o ka ʻili o ka Honua

I loko o kahi haʻawina haʻahaʻa, ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike hoihoi e pili ana i ka ʻahu o ka Honua - ka papa ma waena o ka ʻōpala a me ke kumu. ʻIke ʻia aia ma lalo o ko mākou mau kapuaʻi kahi waihona wai nui, e like me ka nui o ka Pākīpika, ʻAkelanika, a me nā moana India i hui pū ʻia.

ʻAʻole like me ka wai wai a mākou i kamaʻāina ai ma ka ʻili o ka Honua, mālama ʻia kēia wai ma ke ʻano o nā iona i loko o nā kristal i loko o ka ʻahu. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻo lōʻihi ʻaʻohe wai o ka ʻaʻahu luna a lalo. Hōʻike ʻia ʻo ka ʻāpana hoʻololi ma waena o lākou, aia ma kahi o 255-410 mau mile ma lalo o ka lepo, pulu maoli.

Ua hana nā mea noiʻi i nā hoʻokolohua ma luna o nā pōhaku e hōʻike ana i ka ʻāpana hoʻololi mantle. Ma ka nānā ʻana i nā pae viscosity o kēia mau pōhaku, ua ʻike lākou i ka pilina me nā pae i ana ʻia o ka ʻahu. Hōʻike kēia he wai maoli ka wahi hoʻololi.

Eia kekahi, ke hōʻike nei ka haʻawina e "pololei ka Honua a hiki i kona kumu." Manaʻo ʻia e hiki i ka ʻaʻahu ponoʻī ke hana i ka wai ma o nā hopena kemika, ma mua o ka hilinaʻi wale ʻana i ka hui ʻana me nā comets waiwai nui i ka wā kahiko o ka honua.

ʻO ka hōʻike ʻana o kēia ʻōnaehana wai ma lalo o ka honua he mau hopena ma mua o ko mākou honua ponoʻī. Hoʻonui ia i ka hiki ke loaʻa i nā kino lani ʻē aʻe, e komo pū ana me nā planeta extrasolar, i nā moana huna i loko o ko lākou ʻaʻahu.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka wai hohonu i loko o ka Honua ka hopena o ka hana seismic. I ka puka ʻana o ka wai mai nā kristal, hiki ke hoʻoulu i ke kaomi nui, i ka hopena e hoʻoulu ai i nā ōlaʻi e puka mai ana he mau haneli mau mile ma lalo o ka ʻili. Hōʻike kēia i ka mālamalama hou i ke kumu pohihihi o kekahi mau hanana seismic.

Me kēia mau ʻike kupaianaha, ʻaʻole maopopo ka poʻe ʻepekema e pili ana i ke kumu maoli a me ka nui o ka wai ma ko mākou honua. Hōʻike ka hoʻopaʻapaʻa ʻana i ka paʻakikī o ka hoʻomohala ʻana o ka Honua a me kona pili i ka hoʻomaopopo ʻana i nā kino lani ʻē aʻe.

Nīnau: Aia i hea ka wai i ʻike ʻia ma ka haʻawina?

A: Loaʻa ka wai i loko o ka ʻaʻahu, ka papa ma waena o ka ʻōpala a me ke kumu o ka Honua.

Nīnau: Pehea e mālama ʻia ai ka wai?

A: Mālama ʻia ka wai i loko o nā kristal e like me nā ion ma mua o ke ʻano wai.

Nīnau: He aha ka hopena o ka ʻike no ka hana seismic?

A: ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka wai mai nā kristal e hiki ke hoʻoulu i nā ōlaʻi ma lalo o ka ili o ka Honua.

Nīnau: Ua hūnā paha nā honua ʻē aʻe i ka wai i loko o ko lākou ʻaʻahu?

A: ʻAe, hiki i nā kino lani ʻē aʻe, e komo pū ana me nā hōkūhele extrasolar, i loko o ko lākou mau ʻaʻahu.

Nīnau: Ma hea e loaʻa ai iaʻu ka ʻike hou aku e pili ana i kēia kumuhana?

A: No nā kikoʻī hou aku, hiki iā ʻoe ke heluhelu i ka ʻatikala kumu ma [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).