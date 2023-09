Koho ʻia ʻo ka Moon's South Pole i kahua pae ʻāina no ka Misiona Artemis III o NASA

Ua hōʻike ʻia kahi kiʻi hou o ka ʻaoʻao mamao o ka mahina i ka ʻāina i koho ʻia e NASA no ka pae ʻana o ka mikiona Artemis III. ʻO kēia misionari kahi ʻāpana o ka hoʻolālā makemake nui a NASA e hoʻihoʻi i nā kānaka i ka ʻili o ka mahina no ka manawa mua ma mua o 50 mau makahiki. ʻO ka pae ʻāina i koho ʻia ʻo ia ka pole hema o ka mahina, a he mea hoihoi loa ia i ka ʻepekema no ka mea ua manaʻo ʻia aia ka hau wai i loko o nā lua pele mau.

Ua hui pū ʻo NASA me National Geographic e hoʻokuʻu i kahi kiʻi mosaic o ka lua o Shackleton, aia ma ka pole hema o ka mahina. Ua kiʻi ʻia ke kiʻi me ka hoʻohana ʻana i ka mea kani ʻo ShadowCam a NASA ma ka mokulele mokulele Korea Pathfinder Lunar Orbiter, me nā kiʻi hou mai ka Lunar Reconnaissance Orbiter. ʻO ka lua pele ʻo Shackleton kekahi o nā lua i uhi paʻa ʻia ma ka ʻāina, e lilo ia i wahi wela no ka hau wai.

ʻO ka loko o ka lua o Shackleton, i uhi ʻia i ka pōʻeleʻele mau, ua hōʻike ʻia ma ke kiʻi mosaic. Ua hopu ʻia ka lua e ShadowCam, kahi mea hana NASA i hoʻolālā ʻia no ka ʻimi ʻana i nā wahi malu o ka ʻili o ka mahina. Ua kiʻi ʻia nā wahi a puni e ka Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Hōʻike ke kiʻi i nā ʻāpana ʻekolu o 13 mau ʻāina pae ʻāina no Artemis III astronauts.

He mea kakaikahi ka hau wai ma ka mahina, no ka mea, e mahuka ana ia i ka la. Eia naʻe, hoʻokumu nā lua pele paʻa i ka pole hema o ka mahina i wahi kūpono no ka hoʻomau ʻana o ka hau. Manaʻo nā kānaka ʻepekema NASA hiki ke hoʻohana ʻia ka hau wai i loko o kēia mau lua no nā kumu like ʻole, me nā mea hoʻohana astronaut, pale radiation, a me ka rocket propellant.

Ua hoʻolālā ʻia ka misionari Artemis III no 2025, a ma mua o kēlā, hoʻolālā ʻo NASA e alakaʻi i ka huakaʻi hui ʻo Artemis II a puni ka mahina. E hoʻouna pū ʻo NASA i kahi lunar rover i kapa ʻia ʻo VIPER e ʻimi i nā waihona hau. Na kēia mau mikiona e wehe i ke ala no nā mikiona o ka wā e hiki mai ana a me ka hoʻohana waiwai ma ka ʻili o ka mahina.

Nā kumuwaiwai: NASA, National Geographic