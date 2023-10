ʻIke ʻia nā mea hou me ka NASA's Roman Space Telescope

ʻO ka NASA e hiki mai ana ʻo Nancy Grace Roman Telescope, i kapa ʻia ʻo Roma, ua mākaukau e hoʻololi i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa i ka wā e hoʻokuʻu ʻia ai i Mei 2027. ʻO kēia telescope ākea ʻokiʻoki e ʻae i ka poʻe astronomers e komo hohonu i loko o ka puʻuwai o ka Milky Way ma mua o ka wā ma mua. , e wehe ana i ka nui o ka ʻike hou e pili ana i nā hōkū, nā hōkūhele, nā lua ʻeleʻele, a me nā mea hou aku.

E alakaʻi ana ka Roman Telescope i kahi noiʻi i kapa ʻia ʻo Galactic Bulge Time-Domain Survey, kahi e hoʻohana ai i kāna hihiʻo infrared e nānā i nā ao ʻeleʻele o ka lepo a me ke kinoea e keakea mau nei i ko mākou ʻike ʻana i ka puʻu waena o ka Milky Way. Ma ka hoʻohana ʻana i ke kukui infrared, hiki ke komo i kēia mau pilikia, e nānā ʻo Roma i nā miliona o nā hōkū, e nānā ana i nā ʻano like ʻole o ka mālamalama e hiki ke hōʻike i ka hele ʻana o nā mea i mua o lākou.

Ma o kāna nānā ʻana i nā wahi ākea o ka lewa, e hāʻawi ʻo Roma i ke kahua o ka manawa-domain astronomy, e ʻae ana i nā ʻepekema e nānā i ka ulu ʻana o ke ao holoʻokoʻa i ka manawa. E hāʻawi ana kēia wahi kūlana maikaʻi ʻole i ka poʻe astronomers me kahi waihona waiwai o nā ʻike hou a me nā ʻikepili e hoʻopololei i ko mākou ʻike o ka honua.

ʻO kekahi o nā ʻenehana koʻikoʻi i hoʻohana ʻia e Roma ʻo ka microlensing, kahi mea i wānana ʻia e ka manaʻo o Albert Einstein o ka relativity maʻamau. Hoʻohana maikaʻi kēia ʻenehana i ka "warping" gravitational o spacetime i hana ʻia e nā mea nui. Ma ka nānā ʻana i ka curvature o ka mālamalama i kona hele ʻana i kēia warp, hiki iā Roma ke ʻike i nā loli minuke o ka ʻōlinolino, e like me ka wā e uhi ai ka honua i kahi hōkū hope. Hiki i kēia ala ke ʻike i nā exoplanets mamao, hiki ke hoʻonohonoho i nā moʻolelo hou no ka honua extrasolar mamao loa i ʻike ʻia a hiki i kēia lā.

NPP:

Nīnau: Pehea e hoʻonui ai ka Telescope Roma i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa?

A: E hāʻawi ka Roman Telescope i nā hiʻohiʻona like ʻole o ke kikowaena o ka Milky Way a e ʻae i ka ʻike ʻana i nā mea lani like ʻole, e like me nā hōkū, nā hōkū, nā kino hau, a me nā lua ʻeleʻele kaʻawale.

Nīnau: He aha ka manawa-domain astronomy?

A: ʻO ka nānā ʻana i ke ao holoʻokoʻa e pili ana i ka nānā ʻana i ka hoʻololi ʻana o ke ao holoʻokoʻa i ka wā lōʻihi. ʻO nā ʻike lōʻihi a Roma e hāʻawi nui i kēia kahua.

Nīnau: Pehea e hana ai ka microlensing?

A: Hoʻohana ka Microlensing i nā hopena gravity o nā mea nui ma ka mālamalama. Ma ka nānā ʻana i ka distortion i hana ʻia e kēia mau mea, hiki iā Roma ke ʻike i nā loli liʻiliʻi o ka ʻōlinolino, hiki ke ʻike i nā exoplanets mamao a me nā mea lani lani.

ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka NASA's Roman Space Telescope e hoʻohiki e wehe i ka waiwai o nā mea hou a hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa. Me kona mau mana kiʻekiʻe a me nā ʻenehana hou, ua mākaukau ʻo Roma e hana hou i ke kahua o ka astronomy a hōʻike i nā mea huna o ko mākou kua.

