Kaʻa Uila ʻAha ʻAha ʻē aʻe o Alibaba o ka pule: ʻO ke kaʻa kaʻa Bumper i hoʻoulu ʻia e Troncycle.

Hōʻike ʻia ka Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week o kēia pule i kahi mīkini ʻakaʻaka a ʻaʻole maʻamau e ʻike ʻole i ke kumu. Ke hoʻolauna nei i ke kaʻa kaʻa kaʻa manuahi manuahi i hoʻoulu ʻia e ka Troncycle. ʻAʻole like me nā kaʻa carnival maʻamau, ʻaʻole pono kēia kaʻa uila e hoʻopaʻa ʻia i kahi papahele kila a me ke kaupaku. Hoʻohana ʻia ia e kahi pākaukau ma luna, e ʻae i ka neʻe manuahi ma nā wahi āpau.

ʻOiai ʻaʻole kūpono kēia kaʻa maʻamau no ka holo ʻana i kēlā me kēia lā, hāʻawi ia i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa e hoʻokō ai i ka nele o ka wikiwiki a me ka mana. Hoʻolako ʻia me nā "radar ʻehā" a me ka "plastic anti-collision," ʻo ke kaʻa kaʻa ka mea nui i ka palekana. ʻOiai ʻo kāna pākaukau haʻahaʻa haʻahaʻa 24V a me 350W kaʻa, uku ke kaʻa me kāna mau hiʻohiʻona kiʻekiʻe.

Ma waho aʻe o kāna mau hiʻohiʻona palekana, kū ke kaʻa kaʻa me kāna hōʻike kukui LED waihoʻoluʻu, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka holo ʻana. ʻOiai ʻaʻole hiki ke piʻi i nā wikiwiki kiʻekiʻe, ʻo kāna hoʻopiʻi nani e hoʻopiʻi i ka nele o ka wikiwiki.

He mea nui e hoʻomaopopo i ka haʻalele ʻana o kēia kaʻa Troncycle-inspired mai ka hoʻolālā kaʻa kaʻa kuʻuna. He ʻekolu a ʻehā paha huila liʻiliʻi ma lalo o ka chassis, e like me ke ʻano go-kart.

ʻO ka mea kupanaha, ua komo pū kēia pāʻani keiki i kahi noho pillion, e ʻae ana i nā mākua e ʻike i ka hauʻoli i ka wā e mālama ai kā lākou mau keiki. Hāʻawi kēia hoʻonohonoho kūʻokoʻa i kahi ʻike holo hoʻokahi no nā keiki a me nā mākua.

No ka poʻe makemake e ʻike i ka bumper-tron-cycle i ka hana, loaʻa kahi wikiō e hōʻike ana i ke kaʻa e holo ʻia ana e kekahi ʻoihana ma kahi papa pani.

I ka hōʻuluʻulu manaʻo, hōʻike kēia kaʻa uila Awesomely Weird Alibaba o ka pule i kahi kaʻa kaʻa bumper manuahi me nā mea hoʻolālā i hoʻokumu ʻia e Troncycle. ʻOiai kona mau hiʻohiʻona haʻahaʻa, hāʻawi ke kaʻa kaʻa i nā hiʻohiʻona palekana hou, kahi hōʻike kukui LED ikaika, a me kahi hoʻonohonoho kūʻokoʻa e hiki ai i nā mākua ke holo pū me kā lākou mau keiki.

Nā wehewehena:

- Kaʻa Bumper: He kaʻa uila liʻiliʻi i hoʻohana ʻia i nā paka leʻaleʻa a me nā kahua hoʻokipa, i hoʻolālā ʻia me kahi pahu pahu e hoʻopaʻa i ka hopena o ka hui ʻana.

- Troncycle: He kaʻa moʻokalaleo i hōʻike ʻia ma ke kiʻiʻoniʻoni "Tron" i ʻike ʻia no kāna hoʻolālā futuristic a me nā mea nani.

Sources:

- Bumper Troncycle Video: [Video] (ʻaʻole i haʻi ʻia ke kumu ma ka ʻatikala)

- ʻO ke kaʻa uila Alibaba maikaʻi loa o ka wiki Source: [URL] (ʻaʻole i ʻōlelo ʻia ma ka ʻatikala)