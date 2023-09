Hoʻokumu ʻo Biotech Company Light Bio i nā petunia ʻālohilohi i hoʻomohala ʻia

Ua loaʻa i kahi hui biotech i kapa ʻia ʻo Light Bio ka ʻae mai ka US Department of Agriculture e kūʻai aku i ka genetically engineered glowing petunias ma United States. Hoʻopuka kēia mau petunias i ka ʻōmaʻomaʻo ʻōmaʻomaʻo neon i ka pō, mahalo i ka hoʻohui ʻana o DNA mai kahi halo bioluminescent i kapa ʻia ʻo Neonothopanus nambi. Hoʻolālā ka ʻoihana e hoʻomaka i ka hoʻouna ʻana i nā mea kanu i ka hoʻomaka ʻana o 2024.

ʻO ka Bioluminescence ke kaʻina hana e hana ai nā mea ola i ka mālamalama ma o ka hopena ma waena o ka oxygen a me kahi mea i kapa ʻia ʻo luciferin, i hoʻoikaika ʻia e kahi enzyme i kapa ʻia ʻo luciferase. ʻOiai ʻike ʻia ka bioluminescence ma kahi o 1,500 mau ʻano, ʻaʻole maopopo i ka hapa nui o nā meaola koe wale nō ka bacteria. I ka makahiki 2018, ua ʻike nā kānaka ʻepekema i nā enzyme kikoʻī ma Neonothopanus nambi e ʻae iā ia e hoʻokuʻu i ka mālamalama.

ʻO nā hoʻāʻo ʻē aʻe i ka hana ʻana i nā mea kanu ʻālohilohi i ka wā ma mua ua pili i ka pipi ʻana i nā mea kanu me kahi kemika i loaʻa i loko o ke ahi a i ʻole nā ​​​​mea kanu hoʻololi genetically me nā genes mai bioluminescent bacteria. Eia nō naʻe, ua kaupalena ʻia kēia mau ʻano hana, e like me ka pono o nā lāʻau lapaʻau kūikawā a i ʻole ka hana ʻana i nā kukui pohihihi.

ʻO ka holomua ʻana e Light Bio e pili ana i ka loaʻa ʻana o kahi ala bioluminescence fungal i hiki ke hoʻopili ʻia me ka ʻōnaehana metabolic ponoʻī o ka mea kanu. Aia kēia alahele i kahi mole i kapa ʻia ka waika caffeic, ka mea nui i nā mea kanu, a me ʻehā mau enzyme ʻokoʻa e hoʻololi iā ia i luciferin. ʻOi aku ka ʻālohilohi o nā mea kanu ma mua o nā hoʻāʻo mua a hoʻopuka i ka mālamalama i ko lākou ola holoʻokoʻa.

ʻOiai ua hāpai ʻia nā hopohopo e pili ana i nā pōʻino o ke kaiapuni o nā mea kanu ʻālohilohi i hana ʻia, ua hoʻoponopono ʻo Light Bio i kēia mau hopohopo ma ka ʻōlelo ʻana e ulu nui ʻia nā mea kanu i nā wahi i mālama ʻia e like me nā hale, nā ʻoihana, a me nā māla botanical kahi i ʻoi aku ai nā kukui artificial ma mua o ka mālamalama. hoopukaia e na mea kanu.

Hoʻolālā ʻo Light Bio e kūʻai mua i nā petunias ʻālohilohi ma ka pūnaewele i kahi hoʻokuʻu palena ʻia, me nā hoʻolālā e hoʻonui i nā kahu hānai a me nā kikowaena māla i ka wā e hiki mai ana. Ke manaʻo nei ka hui e hoʻomohala i nā ʻano mea kanu hoʻonaninani a hoʻomālohilohi iā lākou.

