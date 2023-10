Ka Hāwanawana o Pando: Hoʻolohe i ka Pilikua haʻalulu

ʻO Pando, he kumulāʻau kahiko me 47,000 mau ʻōpuʻu e ulu mai ana mai kahi ʻōnaehana aʻa like ma luna o 100 mau ʻeka ma Utah, ʻo ia kekahi o nā mea ola nui loa ma ka Honua. Me ka mōʻaukala i hala 12,000 mau makahiki, ua hōʻiliʻili kēia aspen haʻalulu nui ma luna o 6,000 metric tons o ke ola. I kēia manawa, mahalo i nā hoʻopaʻa leo i hoʻokuʻu ʻia i kēia makahiki, loaʻa iā mākou ka manawa e hoʻolohe ai i kēia kumulāʻau nani ma ke ʻano ʻaʻole i hiki ma mua.

ʻO Jeff Rice, mea pena kani, kono ʻia e nā Hoa o Pando, ua kau ʻo ia i kahi hydrophone i loko o kahi lua ma ke kumu o kahi lālā a waiho i lalo i ke aʻa o ka lāʻau. ʻO kona haʻohaʻo, ua lohe ʻo ia i kahi leo nawaliwali e piʻi aʻe i ka wā o ka hekili, e hopu ana i kahi kani haʻahaʻa haʻahaʻa. ʻO ke kani, e like me ka Rice wehewehe, ʻo ia ka hopena o nā miliona o nā lau e haʻalulu ana i ka lāʻau, e hele ana ma nā lālā, a i loko o ka honua.

Me ka hoʻohana ʻana i kēia mau hoʻopaʻa leo, manaʻo nā hoa o Pando e hoʻohana i ke kani e palapala i ka pūnaewele paʻakikī o nā aʻa ma lalo o ka ʻili. ʻO Lance Oditt, ka mea nāna i hoʻokumu i nā Hoa o Pando, ʻike i ka hiki ke kani ke hāʻawi wale i nā ʻike hoʻolohe nani a hoihoi akā hāʻawi pū i ka ʻike waiwai e pili ana i ke olakino o Pando a me kona kaiapuni a puni. ʻO kēia mau leo ​​he moʻolelo o nā mea olaola kūloko, e hāʻawi ana i kahi kumu i hiki ke ana ʻia i nā loli kaiapuni.

Hiki i kēia ala hou no ka hoʻomaopopo ʻana iā Pando ke kōkua i ka hoʻomālamalama ʻana i nā ʻano like ʻole o kēia mea kahiko. Ma o ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia, hiki ke hana ʻia nā haʻawina hou e pili ana i ka neʻe ʻana o ka wai, ka pilina ma waena o nā lālā lālā, nā ʻōpala, a me ka hohonu o ke aʻa. Ke manaʻo nei kēia mau noiʻi e hōʻike hou aʻe e pili ana i ka kaiaola e pili ana iā Pando, ka mea e hoʻoweliweli nui ʻia ma muli o nā hana kanaka a me ka emi ʻana o nā mea ʻaihue e mālama ana i ka heluna herbivore.

Ua hōʻike ʻia nā leo o ka hāwanawana a Pando ma ka 184th Meeting of the Acoustical Society of America, a he mea ia e hōʻike ai i ka pono o ka hoʻolohe ʻana i nā mea huna o kēia pilikua haʻalulu ma mua o ka nalowale ʻana.

Nā Puna: The Guardian, Friends of Pando