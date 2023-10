Puna Manawa Hou: ʻOhi Uila mai ka Molecular Motion

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ala hou e hoʻohua ai i ka uila ma o ka hoʻohana ʻana i ka neʻe ʻana o nā molekala. ʻOiai ua hōʻoia ʻia ka ʻenehana ikehu nalu he kumu kūpono o ka hana mana, ua ʻike ka poʻe noiʻi i kēia manawa ua loaʻa i nā molekala e hoʻomaha ana i ka ikehu i hiki ke hoʻohana ʻia.

I loko o kahi ʻatikala i paʻi ʻia ma APL Materials, ua hoʻāʻo nā mea noiʻi i kahi mea ʻohi ikehu molekala e hopu ai i ka ikehu mai ka neʻe kūlohelohe o nā molekala i loko o kahi wai. Ma ka hoʻokomo ʻana i nā nanoarrays o nā mea piezoelectric i loko o ka wai, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻololi i ka neʻe ʻana o ka wai i loko o kahi ʻano uila paʻa. Hiki i kēia holomua ke hana i ka nui o ka ikehu, no ka nui o ka ea a me ka wai ma ka Honua.

Hoʻohana ka mea hana i ka zinc oxide, kahi mea piezoelectric, e hoʻohua ai i ka ikehu uila ke ʻike ʻo ia i ka neʻe. Ua hoʻohālikelike ka poʻe noiʻi i ka neʻe ʻana o nā kaula zinc oxide me ka limu e nalu ana i ke kai. ʻO ka pōmaikaʻi o kēia hāmeʻa ʻaʻole ia e hilinaʻi i nā mana o waho, e hoʻolilo iā ia i kumu ikehu maʻemaʻe hoʻololi pāʻani. Wehe ia i ka hiki ke hana i ka ikehu uila ma o ka molecular thermal motion o nā wai, he mea ʻokoʻa loa ia mai ka neʻe mechanical kuʻuna.

Nui nā noi no kēia ʻenehana. Hiki ke hoʻohana i ka mana nanotechnologies e like me nā mea lapaʻau implantable. Hiki ke hoʻonui ʻia ka mea hana i nā mea hana piha piha no ka hana ikehu kilowatt-scale. Ke hana nei nā mea noiʻi i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ikaika o ka ikehu o ka hāmeʻa ma o ka hoʻāʻo ʻana i nā wai like ʻole, nā mea piezoelectric kiʻekiʻe, a me nā hale hana hou.

Hāʻawi kēia ʻimi noiʻi ʻāina i kahi ala hoihoi no ka hana ʻana i ka uila i hilinaʻi ʻole ʻia i nā kumu waho maʻamau e like me ka makani, hydroelectric, a i ʻole ka ikehu lā. ʻO ka hiki ke hoʻopaʻa i ka ikehu kūlohelohe o nā molekala e wehe i nā mea hou no nā hoʻonā ikehu hoʻomau a maʻemaʻe i ka wā e hiki mai ana.

Sources:

- Nā Mea APL - https://www.aip.org/

- Wendy Beatty, Nā Pili Media ma AIP - [pale ʻia ka leka uila]

– Nā mea kākau: East Eight Energy Co. Ltd.; Ke Kulanui ʻo Nankai